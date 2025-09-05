Penta Summit 2025 destaca emprendimiento, gestión empresarial y desafíos del canal de Panamá

Los organizadores confirmaron que el Penta Summit regresará en 2026, a mediados de año, con el objetivo de seguir reuniendo a líderes, empresarios y emprendedores interesados en compartir historias de éxito.

El Penta Summit 2025 desarrolló este viernes su segundo y último día de conferencias, donde se abordaron temas relacionados con el emprendimiento, la innovación y la visión de país. Los expositores compartieron experiencias sobre cómo pequeñas ideas pueden transformarse en grandes negocios sostenibles, generadores de empleo y aportes a la economía nacional.

Uno de los primeros en intervenir fue Jorge Arosemena, presidente de la Fundación Ciudad del Saber, quien relató cómo este espacio pasó de ser una base militar a convertirse en un centro de conocimiento, aprendizaje e innovación que ha impactado al país durante los últimos años.

Posteriormente, el empresario Stanley Motta compartió con los jóvenes emprendedores su experiencia al frente de múltiples compañías en Panamá y la región. Motta ofreció consejos sobre cómo hacer que los proyectos trasciendan, resaltando la importancia de rodearse de personas con valores y principios sólidos para alcanzar el éxito a largo plazo.

Este viernes también participó Ilya Espino de Marotta, subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), quien expuso los principales retos que ha enfrentado la vía interoceánica en sus 25 años de administración panameña. Entre ellos, destacó la construcción del tercer juego de esclusas durante la ampliación y el nuevo desafío que representa el proyecto del embalse de río Indio, clave para garantizar el suministro de agua y la operación del Canal en las próximas décadas.

Los organizadores confirmaron que el Penta Summit regresará en 2026, a mediados de año, con el objetivo de seguir reuniendo a líderes, empresarios y emprendedores interesados en compartir historias de éxito y aportar al desarrollo de Panamá y la región.

Información de Fabio Caballero