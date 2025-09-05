Corte Suprema admite apelación dentro de demanda de nulidad por nombramiento de docentes durante la huelga

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un recurso de apelación dentro de la demanda de nulidad interpuesta por la Asociación de Movimiento Gremialista de Educadores de Panamá y Asoprof que pide se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo No. 17 de 24 de junio de 2025, que permitió el nombramiento de maestros sustitutos durante la huelga por las reformas a la Caja de Seguro Social.

La decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral fue notificada mediante el Edicto N°2065, fijado el 3 de septiembre, por 5 días hábiles.

La demanda fue presentada por el abogado Rolando Murgas en representación de los gremios docentes el 3 de julio pasado, luego de que el 24 de junio se publicara en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 17, como parte de las medidas establecidas por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad del año escolar tras 2 meses de paro.

Hay que recordar que los maestros se declararon en huelga indefinida el 23 de abril en rechazo a la recién sancionada ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social y establecía un nuevo sistema de pensión.

En su momento, el Meduca informó que habría notificado cerca de 700 docentes que permanecían en huelga sobre su reemplazo. Estos tendrían vigencia hasta diciembre del 2025, por lo que, culminada la medida de fuerza, los sustituidos no pudieron retornar a sus puestos de trabajo.