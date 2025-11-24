La odisea diaria para conseguir una cita en la Caja del Seguro Social

Madrugar, hacer filas y esperar por una oportunidad se ha convertido en el diario vivir de quienes buscan atención médica.

Panamá/Conseguir una cita en la Caja de Seguro Social sigue siendo un dolor de cabeza para miles de asegurados. Y si se trata de encontrar un especialista, la dificultad es aún mayor.

Madrugar, hacer filas y esperar por una oportunidad se ha convertido en el diario vivir de quienes buscan atención médica. Así lo vivió José Ángel Duarte, quien llegó a la policlínica de Betania con la esperanza de obtener una cita de cardiología, pero se encontró con una escena repetida: la puerta cerrada.

El especialista estaba de vacaciones. “No hay cardiólogo. En todos lados me dicen lo mismo: que dan citas hasta finales de diciembre para atenderse el próximo año, no sé en qué mes”, relató.

El testimonio de Duarte es solo uno entre miles que reflejan las falencias del sistema, una realidad de la que no escapa la policlínica de Betania. El cuello de botella en la asignación de citas, la falta de especialistas y la ausencia de una atención humanizada destacan entre los principales problemas que enfrentan los asegurados.

Te puede interesar. ¡Caos en la Ciudad de la Salud! Más de 2 mil usuarios colapsaron ventanillas. ¿Qué ocurrió?

De especialistas tenemos falencias en servicios como oftalmología, cardiología, medicina interna, medicina familiar. Tenemos pocos profesionales de medicina interna; tenemos uno, un cardiólogo. Por eso tratamos de optimizar el servicio”, explicó Mayuris Valverde, jefa de Registros Médicos.

Mientras la mayoría de los asegurados libra una batalla diaria para conseguir una atención digna, paradójicamente parte de las citas asignadas se pierde por inasistencia.

Otra cosa que tenemos también es la inasistencia de las personas. Están pidiendo citas y no vienen a la atención. Odontología, por favor, citas tan importantes de una atención bucal y la sacan y no vienen a atenderse”, señaló Rose Mary Ramos Cruz, directora médica de la policlínica.

No obstante, no todo es negativo. Algunos asegurados reconocen mejoras en la entrega de medicamentos.

“La verdad es que ha mejorado porque todo está bien. Yo me siento bien por ahora y todo”, dijo un asegurado.

Otro añadió: “En mi opinión sí ha mejorado bastante el servicio como estaba antes. Las medicinas que no había ya las tienen”.

En conclusión, el asegurado sigue madrugando para obtener una cita o recorriendo policlínicas en busca de un especialista, mientras esperan que las mejoras anunciadas se traduzcan en una atención más humana y accesible.

Con información de Heady Morán.