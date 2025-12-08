Mariachi Ensamble Musical celebra a las madres con jornada de serenatas en Veraguas y otras provincias

Panamá es uno de los pocos países que celebra esta importante fecha el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.

Santiago de Veraguas/En este 8 de diciembre, Día de las Madres en Panamá, el talento veragüense se abre paso entre madrugadas, carreteras y emociones. El Mariachi Ensamble Musical, una agrupación de músicos profesionales de Veraguas, cumple ocho años dedicando esta fecha a llevar alegría, música y serenatas a las madres del país.

A pesar de su agenda apretada, el grupo hizo una pausa para conversar con TVN Noticias, en medio de una gira que los lleva desde Los Santos, de regreso a Santiago, para luego continuar hacia Herrera y hasta los rincones más alejados de Santa Fe, en la provincia de Veraguas.

“El Mariachi Ensamble Musical tiene 8 años de estar ofreciendo sus servicios, más que todo en las serenatas del Día de las Madres, también en fiestas, pero nosotros nos enfocamos en este día tan especial que es a las madrecitas”, explicó Airam Guisado, integrante de la agrupación, quien destacó que las fechas decembrinas siempre representan un maratón musical.

Y es que el crecimiento del grupo ha ampliado su alcance. “Ahora estamos abarcando lo que son provincias centrales. También el grupo ha crecido bastante; gracias a Dios tenemos 2 trompetas, 2 guitarristas, tenemos también 2 voces y a veces nos tenemos que dividir para poder cumplir con los compromisos”, añadió Guisado.

Para Stefani, otra de las integrantes, el mayor premio del recorrido es la emoción en cada hogar. “Muy bonito esto, ver las sonrisas y la alegría en cada mamá y compartir con ella es maravilloso… El Día de las Madres es un día súper especial y esto es algo que siempre tiene que estar presente”, comentó.

Consultada sobre cómo se vive el momento de entregar la serenata, Stefani no lo duda: “La verdad es que es muy emocionante”.

Este año, los compromisos del Mariachi Ensamble Musical se extienden por 72 horas de trabajo continuo, con serenatas que iniciaron dos días antes del 8 de diciembre y que continuarán durante la madrugada, mañana, tarde y noche de este domingo. Así, recorren Veraguas y diversas provincias centrales, llevando música, gratitud y emoción a las madres panameñas en su día.

Con información de Ney Castillo