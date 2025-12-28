Música, turismo y comercio marcaron el último Casco Peatonal del año

Desde tempranas horas, la zona se llenó de vida con presentaciones de salsa en vivo, sesiones de DJs y una amplia oferta de comercio informal, que incluyó venta de raspados, artesanías, artículos para el hogar, decoraciones navideñas y pinturas, atrayendo tanto a residentes como a turistas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de personas acudieron este domingo 28 de diciembre al Casco Viejo, en especial al corregimiento de San Felipe, para disfrutar del último Casco Peatonal del año, en un ambiente cargado de música, cultura y convivencia familiar.

Durante el recorrido, se observó la presencia de visitantes extranjeros, entre ellos un grupo de turistas provenientes de Costa Rica, quienes indicaron que era su primera vez en Panamá. Manifestaron que llegaron y vieron el ambiente, la música, y les gustó mucho. A su vez, indicaron que el conjunto estaba excelente, mientras disfrutaban de la Plaza Catedral y la Plaza de la Independencia.

A su vez, residentes capitalinos destacaron que el Casco Peatonal se ha convertido en una cita habitual de los domingos, sobre todo para quienes crecieron en el área.

Un espacio más ordenado y controlado

A diferencia de ediciones anteriores, algunos asistentes resaltaron que la afluencia de personas fue menor, lo que permitió disfrutar con mayor tranquilidad del entorno histórico. Ni la lluvia logró frenar la actividad, que se mantuvo animada durante gran parte del día. Sin embargo, se evidenció una mayor presencia y control por parte de la Alcaldía de Panamá, especialmente en la cantidad de personas permitidas y en el horario de cierre.

Las autoridades informaron que la actividad inició a las 8:00 a.m. y culminó a las 6:00 p.m., momento en el que se procedió al desalojo progresivo de los asistentes.

Aunque algunas personas permanecieron en el área compartiendo en familia o consumiendo alimentos, el ambiente fue más ordenado y sin los niveles de descontrol registrados en jornadas anteriores, cuando la actividad se extendía hasta horas nocturnas.

Con información de Nicanor Alvarado