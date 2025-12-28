Música, turismo y comercio marcaron el último Casco Peatonal del año
Desde tempranas horas, la zona se llenó de vida con presentaciones de salsa en vivo, sesiones de DJs y una amplia oferta de comercio informal, que incluyó venta de raspados, artesanías, artículos para el hogar, decoraciones navideñas y pinturas, atrayendo tanto a residentes como a turistas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Miles de personas acudieron este domingo 28 de diciembre al Casco Viejo, específicamente al corregimiento de San Felipe, para disfrutar del último Casco Peatonal del año, en un ambiente cargado de música, cultura y convivencia familiar.