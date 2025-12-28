Música, turismo y comercio marcaron el último Casco Peatonal del año

Desde tempranas horas, la zona se llenó de vida con presentaciones de salsa en vivo, sesiones de DJs y una amplia oferta de comercio informal, que incluyó venta de raspados, artesanías, artículos para el hogar, decoraciones navideñas y pinturas, atrayendo tanto a residentes como a turistas.