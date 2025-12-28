Entre los más solicitados se encuentran el “abre camino” y el baño de "Agua de Canela", que incluye ingredientes como ajo en polvo y miel, esta última asociada con la dulzura y la prosperidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de los últimos días del año, la tradicional bajada de Sal Si Puedes experimenta un incremento notable de visitantes, muchos de ellos motivados por la amplia oferta de rituales de fin de año, utilizados como símbolo de renovación, armonía y atracción de buenas energías para el inicio del 2026.