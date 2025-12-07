Centros comerciales se llenan en víspera del Día de la Madre: panameños realizan sus últimas compras

Los establecimientos lucieron abarrotados por personas que, entre villancicos y ambiente navideño, realizaban sus compras en preparación para la celebración que coincide con la festividad de la Inmaculada Concepción.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la antesala del Día de las Madres, la actividad comercial se mantiene en pleno auge. Durante un recorrido realizado por este medio este domingo por varios centros comerciales del país, se constató un notable movimiento de compradores que buscaban adquirir los últimos obsequios y detalles para celebrar esta importante fecha.

Durante el recorrido, varios consumidores expresaron sus buenos deseos hacia todas las madres, destacando el significado de esta fecha que honra a la persona que dio la vida.

Este incremento en la actividad comercial, según explicaron algunos compradores, se debe a que muchos hogares ya han recibido sus ahorros navideños y, en otros casos, el pago del décimo tercer mes, lo que ha impulsado las ventas en víspera de la celebración.

La expectativa continúa, dado que mañana, lunes 8 de diciembre, el país vivirá una jornada dedicada a las madres, con reuniones familiares y homenajes que se organizan tanto en hogares como en espacios públicos.

Con información de Emilio Batista