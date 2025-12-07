Lando Norris campeón de la Fórmula 1 temporada 2025

Previo al Gran Premio de Abu Dabi , tres pilotos llegaban con opciones reales de proclamarse campeones: Norris , Max Verstappen y Oscar Piastri .

Panamá/El piloto Lando Norris se coronó por primera vez campeón de la Fórmula 1 2025 tras asegurar un valioso tercer lugar en el Gran Premio de Abu Dabi, resultado suficiente para sumar los puntos necesarios y conquistar el título más importante de su carrera.

En una temporada cargada de emociones, cambios en la clasificación y batallas intensas hasta el final, el campeonato se definió únicamente en la última carrera, convirtiendo esta campaña en una de las más vibrantes de los últimos años.

Previo al Gran Premio de Abu Dabi, tres pilotos llegaban con opciones reales de proclamarse campeones: Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

El margen de error era mínimo y cada punto contaba. Sin embargo, Norris mantuvo una actuación disciplinada, inteligente y estratégica, consciente de que no necesitaba ganar la carrera, sino administrar su ventaja en el campeonato para asegurar el trofeo.

La carrera fue finalmente ganada por Max Verstappen, quien mostró un ritmo sólido desde el inicio y dominó gran parte del trazado en Yas Marina. En el segundo lugar llegó su compatriota de equipo, el australiano Oscar Piastri, quien también aspiraba al campeonato, pero no logró recortar la diferencia necesaria para arrebatarle la corona a Norris.

El piloto británico de McLaren, con un enfoque maduro y templanza bajo presión, cruzó la meta en la tercera posición, celebrando así el primer campeonato mundial de su trayectoria. Este logro representa un hito para McLaren y un cierre espectacular para una temporada donde la constancia y la regularidad fueron claves.

¡Drama en la pista! Piastri cede el mando en la carrera clave del campeonato.

En una vuelta decisiva, Max Verstappen entró en boxes y cedió el liderato virtual a Oscar Piastri.

Al llegar a la mitad de la Gran Premio, la situación era la siguiente: Piastri lideraba sin haber parado, pero tenía a Verstappen y Norris a menos de 20 segundos. Una ventaja insuficiente, ya que el RB21 del neerlandés, con neumáticos frescos, era imparable. El adelantamiento se materializó en la vuelta 41.

Con los neumáticos muy desgastados, el australiano del McLaren entró finalmente a boxes, logrando conservar al menos la segunda posición. Esto fue posible porque Norris optó por una segunda parada estratégica, montando blandas nuevas para afrontar el tramo final y cubrirse de la amenaza de Leclerc, que marchaba cuarto.

Salvo un incidente fortuito, la suerte para el título mundial estaba echada. La carrera la ganó Verstappen, pero el gran premio mayor, el Campeonato del Mundo, fue para Lando Norris.

Con este resultado, Lando Norris entra oficialmente en la élite de los campeones mundiales de la Fórmula 1, dejando claro que su talento, evolución y mentalidad competitiva lo posicionan como una de las grandes figuras del automovilismo moderno.

Estadísticas de Lando Norris en este campeonato 2025 (Via F1)

Lando Norris completó una temporada 2025 destacada, asegurando su primer título de F1 en el Gran Premio de Abu Dabi con un tercer puesto (P3). Al final de la temporada, ocupó la primera posición en el campeonato. El total de puntos de la temporada que acumuló fue de 408, y el título se decidió al límite después de los 23 Grandes Premios disputados en 2025.

En cuanto a las carreras de Gran Premio (GP), Norris participó en 23 carreras, sumando 379 puntos en este formato. Logró 7 victorias en Grandes Premios y subió al podio en un total de 17 ocasiones. Su consistencia fue evidente al terminar entre los 10 primeros puestos en 20 Grandes Premios. En términos de clasificación, obtuvo 7 poles en Grandes Premios y registró 6 vueltas rápidas DHL. A lo largo de la temporada de GP, Norris tuvo 2 abandonos (DNFs).

Adicionalmente, en las carreras Sprint, Norris compitió en 6 carreras Sprint, donde logró 2 victorias Sprint. Acumuló un total de 29 puntos Sprint y consiguió 4 podios Sprint. En este formato específico, partió desde la pole en una ocasión y se ubicó entre los 10 primeros puestos en las Sprint 5 veces.