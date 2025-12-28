Incautan $170 mil no declarados a ciudadano colombiano en el aeropuerto de Tocumen

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Aduanas, realizó la incautación de 170 mil dólares en efectivo no declarados y la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad colombiana, durante una verificación de equipaje en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La acción fue realizada tras una solicitud de apoyo por parte del personal de Aduanas, quienes detectaron una alteración en el interior de una maleta, donde también fueron ubicados 5 mil dólares declarados. Además, se conoció que el ciudadano tenía como procedencia México y como destino final Panamá.

Tanto el aprehendido como el dinero fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones y trámites correspondientes, conforme a la ley.

