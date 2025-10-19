Violencia contra la mujer: El reto de articular un sistema que evite el femicidio

🔴 Se destacó que las boletas de protección no están siendo suficientes para salvar vidas. 🔴 En cuanto a la prevención, se hizo énfasis en la necesidad de abordar el problema desde la raíz y trabajar en el empoderamiento femenino.

Ciudad de Panamá, Panamá/El país se estremece con los últimos femicidios registrados. Pero el verdadero terror reside en el patrón mortal que se repite: varias de estas mujeres habían presentado denuncias y contaban con medidas de protección vigentes. La más reciente tragedia, el brutal asesinato de una joven en Pocrí de Aguadulce a manos de su agresor, es la prueba más clara de que el sistema de protección en Panamá está fallando, según el análisis de expertas en el programa Radar.

Las participantes expresaron su profunda alarma por el aumento y la naturaleza de los crímenes recientes.

La diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, Alexandra Brenes, calificó la situación como "terrorífica", refiriéndose a los casos grabados que han conmocionado al país.

"Totalmente, para nosotros es terrorífico lo que hemos estado viviendo, más que nada porque pasa el domingo donde todos nos impactamos al ver que se graba, sale la mamá corriendo, una herida profunda su mamá al ver esto y entonces vuelve el martes o el miércoles, si no me equivoco, nuevamente en provincias, pero esto también nuevamente grabado donde nadie pudo ayudar a esta chica y la verdad muere. Entonces es algo que realmente preocupa y la verdad es que los casos van en incremento y todavía nos quedamos muchísimos como preguntándonos únicamente: ¿estamos trabajando y siendo reactivos o en verdad cuándo comenzamos a trabajar en prevención?", recalcó.

Por su parte, la exministra de Desarrollo Social Markova Concepción hizo un llamado urgente a la acción.

"Definitivamente, los casos que estamos viendo que salen inclusive a plena luz del día, como el caso del día domingo, nos deben llamar a la acción. Creo que los procesos de intercambio de reflexión son importantes para identificar dónde están dándose las situaciones que no permiten que esas medidas de protección sean eficientes y efectivas, y la única forma de poder identificar eso es no tener femicidios en este país", manifestó Concepción.

La abogada Ana Escobar, de la Fundación Vida Mujer, señaló el alto nivel de violencia de los ataques recientes, vinculándolo a una posible planificación.

"Bueno, la verdad, nosotros como fundación, primero que todo, realmente estamos totalmente alarmados por el índice de violencia porque estos últimos ataques han sido extremadamente violentos. Nosotros, por lo general, vemos este tipo de casos a diario, muchas veces en la fundación, pero ya los últimos han sido con mucha hazaña, con premeditación y con alevosía, porque realmente han sido situaciones que se han planificado. Ya el agresor iba dispuesto a cometer un acto, entonces realmente esto nos llama la atención porque aquí hay falta de valores, hay que ver salud mental, porque realmente todos estos factores están influyendo y también tenemos que ver dentro de los hogares qué es lo que está sucediendo porque después de una violencia doméstica que es denunciada, lo que va a continuar es un feminicidio si no se le presta la debida atención", puntualizó la abogada.

El "fracaso" de las medidas de protección y la Ley 82

El debate se centró en la Ley 82 de 2013 (que adopta medidas de prevención contra la violencia y el femicidio), considerada como una norma robusta, pero cuya aplicación está fallando. Se destacó que las boletas de protección no están siendo suficientes para salvar vidas.

La exministra enfatizó que la violencia es un fenómeno sistémico y que la Ley 82 establece una corresponsabilidad de múltiples sectores.

"Por otro lado, me gustaría plantear lo siguiente con relación al tema de la prevención y las medidas que están establecidas en la ley 82. Yo creo que esa es una ley que realmente recoge grandes avances en materia normativa en el país para la protección de los derechos de la mujer y sobre todo los casos en materia de violencia de género que sufren y padecen muchísimas mujeres en este país. Una de cada tres mujeres de este país ha sido, es o será víctima de violencia de género. [...] Y si el Estado, que de acuerdo a la ley 82 tipifica claramente que es el responsable de articular acciones entre todos los sectores y entre las instituciones, necesitamos ver respuestas más permanentes, sistemáticas, porque estamos frente a un fenómeno que es sistémico y además está legitimizado en todos los sectores de la sociedad", dijo Concepción.

La exministra fue categórica al señalar el problema con las medidas de protección.

"O sea, las boletas de protección no están funcionando. Porque si funcionaran, simplemente no tuviéramos casos como los que estamos viendo." [...] Las fallas, lamentablemente, la evidencia más clara es que hay una muerte de una mujer por parte de su expareja. Esa es la evidencia más clara de que el sistema de la medida de protección que existe hoy día está fallando", argumentó.

Por su parte, Escobar detalló que las víctimas se enfrentan a un proceso judicial deficiente.

"Y ya en ese caso se habían dado... ya se había presentado que había acoso, había chantaje por parte de presentar fotos íntimas de la víctima con el agresor. Ella recibía constantes amenazas por WhatsApp. Todas esas pruebas fueron presentadas ante la fiscalía para lo que fue la boleta de alejamiento. [...] Pero entonces se falla en el transcurso del proceso. O sea, no terminaste con la primera línea, que era el agresor", sostuvo la abogada.

Reducción presupuestaria y retos de la institucionalidad

Un punto de preocupación adicional fue la reducción presupuestaria y la decisión de desaparecer el Ministerio de la Mujer para convertirlo en una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Brenes abordó el impacto del recorte presupuestario

"Lastimosamente nosotros en nuestra reunión pudimos ver todos los números, hablábamos principalmente de 39 mujeres que habían sido albergadas dentro de los centros y que para nosotros, aun cuando es un número que puede ser bajo, porque es un número bajo con la cantidad comparado de mujeres en violencia doméstica que existe, que es 11.883, el último reporte que tiene el Ministerio Público, nosotros le dimos una idea y es, por favor, aun cuando estamos hablando de temas presupuestarios, tenemos que ver la manera de que los recursos lleguen, de que los recursos realmente que estamos hablando, que se van a recortar, que es 36% aproximadamente, no tengamos una disminución en el acompañamiento, en la situación real que viven las mujeres hoy en día", manifestó la diputada.

"El presupuesto del Ministerio de la Mujer en el 2024 rondaba aproximadamente al cierre en 12 millones de dólares. El anteproyecto de presupuesto aprobado, que se presenta, porque era 11 el anteproyecto, y se presenta y queda en 7.2 millones de dólares para el próximo año. O sea, tiene una reducción. El año pasado eran 12 millones, 7.2 millones de dólares, definitivamente, y cero inversión. [...] Si tú tienes una reducción de ese presupuesto, de una u otra forma va a haber un impacto negativo, porque vas a tener que redistribuir los recursos", explicó Concepción.

La urgencia de la prevención y el factor económico

En cuanto a la prevención, se hizo énfasis en la necesidad de abordar el problema desde la raíz y trabajar en el empoderamiento femenino.

Escobar describió el perfil de las víctimas que acuden a la fundación.

"Bueno, el perfil general de todas estas víctimas de violencia doméstica, ellas más que nada son personas que dependen económicamente del maltratador porque sufren violencia económica, que es el principal caso que se da para llegar a este límite porque no tienen ni cuentan con recursos para poder mudarse, movilizarse, a pesar de que han puesto una denuncia, no trabajan, no saben valerse por sí mismas", argumentó la abogada.

Brenes destacó que la violencia se transmite a las nuevas generaciones:

"Yo creo también, aportando un poco a lo que mencionas, que el ver una cifra de 11 mil 883 de víctimas de violencia doméstica también nos habla directamente de ese entorno familiar y de lo que crecen viendo los niños. Es decir, lecciones aprendidas dentro de su hogar donde tienen que ver las niñas; en este caso, una lección aprendida de víctima y del niño del agresor", agregó la diputada.

Finalmente, Concepción hizo hincapié en la necesidad de una educación en igualdad y de abordar la normalización de la violencia en la sociedad.

"Y hay un tema importante ahí, el tema de la socialización de nuestros niños y niñas en las diferentes esferas. [...] Entonces la normalización dentro de la sociedad de esos prejuicios, obviamente, intensifica las formas distintas. La forma más extrema de violencia de género hacia la mujer, específicamente, es el femicidio. [...] Entonces, la educación es un elemento fundamental. La Ley 82 establece para el Ministerio de Educación justamente acciones específicas en esta materia", indicó la exministra.

Las participantes acordaron que la solución requiere un enfoque permanente y sistemático, que incluya la articulación interinstitucional, la aplicación contundente de la ley a los agresores y la reeducación social para dejar de culpar a la víctima y actuar como sociedad.

