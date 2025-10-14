Paritilla despide con dolor a Selinda Córdoba, la joven asesinada por su expareja en un parque público

Selinda, descrita por sus seres queridos como una joven estudiosa, responsable y muy querida, se encontraba cerca de culminar sus estudios universitarios.

Toní, Los Santos/Con profundo dolor, familiares, amigos y vecinos dieron el último adiós a Selinda Córdoba, la joven universitaria de 21 años, que fue brutalmente asesinada por su expareja el pasado fin de semana en el parque de Pocrí, Aguadulce.

El crimen, ocurrido a plena luz del día, ha conmocionado a toda la comunidad y ha reavivado el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en casos de violencia de género.

Una vida llena de sueños interrumpida

Selinda, descrita por sus seres queridos como una joven estudiosa, responsable y muy querida, se encontraba cerca de culminar sus estudios universitarios. Su prima, Sayeris Rivera, la recordó con palabras que retratan no solo a la víctima, sino a la persona que era.

Es difícil de afrontar y creer. Mi prima era estudiosa, buena hija, adoraba a sus abuelos. Muy responsable con los suyos. Linda era muy callada, reservada. Selinda era una persona única, cariñosa y muy especial”, expresó entre lágrimas.

Vecinos y miembros de su comunidad también destacaron su calidez humana. Su maestra de catequesis, quien la vio crecer, recordó sus primeros años con cariño y tristeza.

Se crió en Paritilla con los abuelos. Ella era una niña muy bonita y muy buena, yo le di catequesis. Muy querida en este pueblo, hay mucha tristeza. Su abuelito crió a los cuatro hermanos”, compartió conmovida su maestra de catequesis.

Denuncias previas y medidas que no evitaron la tragedia

De acuerdo con el Ministerio Público, Selinda había denunciado en reiteradas ocasiones sentirse amenazada por su agresor, incluso a través de redes sociales, tras finalizar la relación sentimental.

En abril de este año, la joven obtuvo una boleta de alejamiento emitida por la jueza de paz del corregimiento de Pocrí. Sin embargo, esta medida no fue suficiente: el agresor la incumplió al presentarse en el parque donde finalmente le arrebató la vida.

La brutalidad del hecho, perpetrado en un espacio público y a la vista de varias personas, ha causado indignación generalizada. “Estoy indignado y disgustado. Esto fue un hecho desagradable”, manifestó Israel Vergara Herrera, amigo de la familia, reflejando el sentir de toda la comunidad.

Justicia en curso y exigencia de respuestas

Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado solicitó que la detención preventiva se cumpliera en la provincia de Veraguas. Sin embargo, el juez determinó que, conforme al Código Procesal Penal, la medida debía ejecutarse en la cárcel pública de Aguadulce, donde permanecerá por un período de seis meses mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el alcance real de las medidas de protección en Panamá, así como la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género.

Selinda Córdoba fue despedida entre flores, oraciones y lágrimas. Su nombre ahora se suma a una estadística dolorosa, pero su recuerdo permanece vivo en quienes la amaron. Su historia, marcada por sueños truncados y denuncias ignoradas, es un recordatorio de que cada feminicidio no solo representa una vida perdida, sino también un fracaso colectivo del Estado y de la sociedad.

Con información de Eduardo Javier Vega.