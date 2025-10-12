Capturan a presunto agresor tras muerte de mujer atacada con arma blanca en Aguadulce

De acuerdo con información preliminar, se trataría de una joven de 19 años que fue atacada por su expareja.

Pocrí, Coclé/La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre presuntamente vinculado al asesinato de una mujer ocurrido este domingo en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce.

De acuerdo con el subcomisionado Saúl Sánchez, de la Zona de Policía de Coclé, “el día de hoy se da un hecho donde una dama es agredida con arma blanca por su expareja en el parque de Potreros de Dulce. Posteriormente es evacuada al hospital Rafael Estévez de Aguacates, donde lamentablemente pierde la vida”.

El subcomisionado Saúl Sánchez, ejecutivo de la Zona de Policía de Coclé, brinda detalles de la aprehensión de una persona presuntamente vinculada a un hecho registrado en el parque de Pocrí, distrito de Aguadulce, donde una mujer pierde la vida. #SinTregua pic.twitter.com/niWvSvM67v — Policía Nacional (@policiadepanama) October 12, 2025

Tras el ataque, unidades policiales desplegaron un operativo inmediato que permitió capturar al presunto agresor, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Rápidamente en acciones operativas la Policía Nacional logra la aprehensión del supuesto agresor, el cual va a ser puesto a disposición del Ministerio Público”, agregó Sánchez.

De acuerdo con información preliminar, se trataría de una joven de 19 años que fue atacada por su expareja. Según los primeros informes, el sujeto la agredió tras una discusión y le propinó varias puñaladas.

El subcomisionado también reiteró el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana. “La Policía Nacional continuará con estos dispositivos de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad social, Dios y patria”, afirmó.

Las autoridades mantienen el llamado a denunciar casos de violencia doméstica y recuerdan que existen canales de atención y acompañamiento disponibles para prevenir hechos lamentables como este.