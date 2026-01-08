Decretan detención preventiva a un hombre por fraude con créditos fiscales en perjuicio de la DGI

De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría relacionado con el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales, mediante resoluciones fraudulentas que habrían generado créditos ficticios, causando un perjuicio económico al Estado.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre fue detenido de manera provisional tras la realización de audiencias de solicitudes múltiples vinculadas a cinco causas penales, como parte de una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto esquema de fraude contra la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría relacionado con el reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales, mediante resoluciones fraudulentas que habrían generado créditos ficticios, causando un perjuicio económico al Estado.

El Ministerio Público informó que durante la audiencia el juez legalizó la aprehensión del ciudadano, admitió la formulación de imputación por el delito contra la fe pública y ordenó la medida cautelar de detención provisional, al considerar los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía.

Avances de la operación “Etax 2.0”

Este caso forma parte de la operación “Etax 2.0”, una investigación que la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta, con el objetivo de desarticular una presunta red dedicada a la alteración de créditos fiscales en perjuicio de la DGI. Durante una audiencia de control de garantías celebrada en octubre de 2025, el juez también legalizó las aprehensiones y admitió las imputaciones presentadas por la Fiscalía dentro de cinco carpetas investigativas.

Como resultado de estas diligencias, se decretó la detención provisional para dos exfuncionarias y dos particulares, uno de ellos identificado como empresario, quienes estarían presuntamente vinculados a la creación y validación de los créditos fiscales irregulares.

Las defensas de los cuatro imputados presentaron recursos de apelación, por lo que las audiencias han sido programadas para los días 12 y 13 de noviembre de 2025. El Ministerio Público confirmó que la investigación continúa en curso y que, posteriormente, una tercera exfuncionaria fue aprehendida en dicho año, también señalada como presunta implicada dentro de este caso.