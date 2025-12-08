Hombre muere a tiros en Antón en vísperas del Día de las Madres

Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas , pero las autoridades mantienen la búsqueda de posibles sospechosos.

Antón, Coclé/Un hecho de violencia sacudió la noche del domingo al distrito de Antón, en la provincia de Coclé. El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 p.m., exactamente en la calle Primera, conocida también como calle Canta Rana, cuando un joven caminaba por la vereda del sector acompañado de una mujer.

Según testigos, dos personas a bordo de una camioneta abrieron fuego contra la víctima y huyeron de inmediato del lugar. El joven recibió varios disparos, falleciendo de manera instantánea.

El hecho generó consternación entre los residentes, pues sucedió frente a una vivienda donde una familia se preparaba para celebrar el Día de las Madres, fecha que se conmemora este 8 de diciembre en Panamá. Lo que prometía ser una noche de celebración se transformó en una escena de dolor y alarma comunitaria.

Minutos después llegaron agentes policiales, seguidos por personal de la Fiscalía Regional de Coclé, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas aprehendidas, pero las autoridades mantienen la búsqueda de posibles sospechosos.

Con este caso, la provincia de Coclé registra 12 homicidios en menos de 20 días del año 2025, superando ya la cifra del año pasado, que cerró con 9 homicidios. El crimen previo había ocurrido el 19 de noviembre en el distrito de Olá, en un hecho con arma blanca.

La creciente violencia mantiene preocupada a la población coclesana. Líderes comunitarios y residentes han reiterado su llamado a las autoridades para que implementen programas efectivos de prevención y estrategias que ayuden a frenar el aumento de estas cifras que inquietan a toda la región.

Con información de Nathaly Reyes