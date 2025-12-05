Aprehenden a ocho vinculados a fraude informático mediante suplantación de identidad

Ocho personas fueron aprehendidas y varios equipos informáticos incautados durante una serie de allanamientos en distintas provincias, como parte de una investigación por una presunta estafa digital en la que, mediante suplantación de identidad, una víctima fue inducida a transferir más de B/.10 mil a cuentas utilizadas para mover y ocultar los fondos.

Las diligencias se iniciaron tras la denuncia de una víctima que aseguró haber sido engañada por terceros que, haciéndose pasar por su hijo mediante el uso de herramientas tecnológicas, lograron inducirla a realizar varias transferencias bancarias que superan los B/.10,000.00.

Como parte del operativo, las autoridades realizaron 12 allanamientos simultáneos en distintas provincias del país. Estos estaban dirigidos a personas cuyas cuentas bancarias habrían sido utilizadas para fragmentar y movilizar fondos con el fin de ocultar su origen ilícito.

Durante la operación se incautaron múltiples equipos informáticos, que serán sometidos a análisis forense como parte del proceso penal. Además, se logró la aprehensión de ocho personas presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.