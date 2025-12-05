Aprehenden a representante por presunto peculado agravado en Chiriquí

Las investigaciones iniciaron tras una denuncia por el presunto uso incorrecto y no justificado de fondos públicos

Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendieron en el distrito de Dolega a un hombre requerido por el delito contra la administración pública, específicamente por diferentes formas de peculado agravado.

El detenido, quien actualmente funge como representante del corregimiento de San Juan, fue ubicado en el corregimiento de Los Algarrobos y trasladado posteriormente para los trámites legales correspondientes.

Se trata de Dionicio Rodríguez, quien fue reelecto en dicho corregimiento. En las elecciones, Rodríguez era el candidato por el partido Molirena y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Las investigaciones iniciaron tras una denuncia por el presunto uso incorrecto y no justificado de fondos públicos asignados a la Junta Comunal a través de programas de interés social destinados a la construcción de obras comunitarias.

El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades y el manejo de los recursos vinculados al caso.