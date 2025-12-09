Mides y Caja de Ahorros lanzan plan piloto de educación financiera para niños de primera infancia

La iniciativa incluyó la entrega de una alcancía y la visita sorpresa de “Zambo”, la mascota de la Caja de Ahorros.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fomentar una cultura de ahorro desde los primeros años de vida, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en alianza con la Caja de Ahorros, inició un plan piloto de educación financiera dirigido a los niños y niñas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI).

Durante la jornada, los pequeños participaron en actividades lúdicas diseñadas para comprender la importancia del ahorro. La iniciativa incluyó la entrega de una alcancía y la visita sorpresa de “Zambo”, la mascota de la Caja de Ahorros, quien animó a los niños a involucrarse en la dinámica.

“La actividad busca enseñar a los niños que el ahorro no solo se relaciona con el dinero, sino también con el cuidado responsable del entorno”, Pastorita Castillo, coordinadora nacional de los CAIPI.

Añadió que, al tratarse de un plan piloto, la intención es extenderlo progresivamente a otros centros del país.

Por su parte, el subgerente de Sostenibilidad de la Caja de Ahorros, Irving Montenegro, señaló que inculcar hábitos de ahorro desde edades tempranas contribuye a formar ciudadanos más responsables y conscientes del uso de los recursos.

El Programa Nacional de Ahorro, impulsado por la Caja de Ahorros por más de 25 años, se mantiene como una herramienta clave en la educación financiera del país. Solo en 2025, más de 7 mil personas, incluyendo cerca de mil niños, participaron en capacitaciones relacionadas con la gestión del dinero y el uso racional de los recursos.

De cara al 2026, la entidad proyecta ampliar su cobertura a 10 mil participantes, entre ellos niños, jóvenes, adultos y emprendedores, con el fin de fortalecer la planificación financiera en todas las etapas de la vida y aportar al desarrollo sostenible del país.