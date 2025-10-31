Panamá conmemora el Día Mundial del Ahorro

La Caja de Ahorros celebra el Día Mundial del Ahorro para fortalecer la educación financiera en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy, 31 de octubre, se conmemora una fecha fundamental: el Día Mundial del Ahorro. Esta jornada, establecida hace casi un siglo en Milán tras la Gran Depresión, no es un simple recordatorio para guardar monedas, sino una invitación crucial a transformar la relación con el dinero y construir un escudo de seguridad financiera.

La Caja de Ahorros celebró esta fecha reafirmando su compromiso y liderazgo en el sistema financiero panameño, con el fin de destacar un sólido crecimiento en los depósitos y su permanente compromiso con la educación financiera.

Al finalizar el mes de septiembre de 2025, los depósitos totales de la entidad habrían alcanzado B/.5,588 millones, lo que representa un incremento del 2.5% en comparación con el 2024, con el fin de reflejar la confianza de los panameños en la institución.

Durante el año, la Caja de Ahorro ha registrado la apertura de más de 40 mil nuevas cuentas de ahorro, de las cuales 13 mil fueron digitales, con el fin de evidenciar los avances de modernización y bancarización en todo el país.

La entidad lanzó la promoción “Tu alcancía tiene historia”, que invita a los clientes a llevar sus antiguas alcancías metálicas a las sucursales para recibir las recompensas y duplicar el monto ahorrado. Además, los niños entre 5 y 10 años podrán participar en la selección del nuevo diseño de las emblemáticas alcancías, fomentando el valor del ahorro desde temprana edad.

En materia de educación financiera, más de 7,000 personas fueron capacitadas en 2025 mediante el Programa Nacional de Ahorro, con la meta de alcanzar más de 10 mil beneficiarios para 2026, entre estudiantes, emprendedores y familias.

El gerente general, Andrés Farrugia G., resaltó que “educar financieramente es sembrar futuro” y por esta razón resaltó que el ahorro es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida y para fortalecer el desarrollo del país. Con 91 años de trayectoria, la Caja de Ahorros continúa promoviendo el ahorro, la educación financiera y la inclusión social, reafirmando su compromiso con el progreso económico y el bienestar de todos los panameños.

