Comisión de Presupuesto inicia tercer día de vistas con la Caja de Ahorros

Panamá/El tercer día de las vistas presupuestarias de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional arrancó con la sustentación de la Caja de Ahorros.

Se espera que hoy acudan a la Comisión, además de la Caja de Ahorros, el Banco Nacional, los Bingos Nacionales y la Zona Libre de Panamá.

El gerente de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, sustentó un presupuesto de $1,732,196,031. Explicó gran parte de este presupuesto está contemplado para el pago del servicio de la deuda proveniente de fondos adquiridos en el exterior, necesarios para el funcionamiento del banco.

Entre las preguntas relevantes que se realizaron, una de ellas fue sobre el estado de los financiamientos de los préstamos agropecuarios. El gerente respondió que sí ha habido un alza en los intereses, lo cual atribuyó al costo del financiamiento de los fondos que se obtienen en el exterior.

En el caso de la Caja de Ahorros, se consultó si se habían endurecido las políticas para otorgar préstamos hipotecarios. El gerente, Andrés Farrugia, respondió que efectivamente se han endurecido algunos de los requisitos para quienes deseen acceder a este tipo de préstamos.

La limitante principal es el nivel de endeudamiento de la gente. Panameño que se respeta se gasta lo que se gana, no hay cultura del ahorro”, dijo

Señaló que las condiciones para aplicar a un crédito hipotecario son cada vez más exigentes, “porque los recursos cuestan más, porque las carteras tienen que ser más saludables y las condiciones del mercado varían”. Esto, agregó, ha excluido a una cantidad sustantiva de personas que antes calificaban.

Recordó que hace 30 años el banco solicitaba un 20% de abono para financiar una hipoteca, mientras que ahora solo se requiere el 2%.

Con la excusa de que hay que bajar el déficit habitacional y de que todo el mundo tiene derecho a tener casa, se han flexibilizado de manera criminal los términos de financiamiento, y eso hoy día se refleja en la cartera morosa de los bancos”, advirtió.

Acotó que “es fácil prestar, pero difícil cobrar”, y destacó que el 65% de los préstamos hipotecarios corresponden a interés preferencial.

Además, se han destinado $11 millones para el mejoramiento de sucursales, de las cuales 10 serán remodeladas, según indicó su gerente; $14 millones para equipamiento y seguridad, y $16 millones para once proyectos de tecnología.

Destacó que actualmente cuentan con 650 mil cuentahabientes y señaló que en Panamá no existe una cultura del ahorro.

Por su parte, el Banco Nacional, a cargo de Javier Carrizo presentó una solicitud de presupuesto para el próximo año por 2,343 millones de dólares.

Recordemos que, por la Comisión de Presupuesto a cargo de Eduardo Vásquez, deben desfilar 96 entidades y el proyecto de presupuesto debe estar aprobado antes del 31 de diciembre de 2025.