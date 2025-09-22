Mulino en Nueva York: Caja de Ahorros y Mastercard firman acuerdo para digitalizar el pago de becas escolares

La alianza iniciará la digitalización de becas escolares y universitarias a través de tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes desde 2026.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor en la firma de un memorando de entendimiento, este lunes en Nueva York, entre la Caja de Ahorros y Mastercard para digitalizar la entrega de subsidios gubernamentales.

Esta alianza iniciará la digitalización de becas escolares y universitarias a través de tarjetas prepago Mastercard Caja de Ahorros, beneficiando a más de 500,000 estudiantes desde 2026.

Anunciaron que a futuro, esta plataforma incluirá otros subsidios estatales, brindando mayor eficiencia, transparencia y trazabilidad en la administración de fondos públicos.

"Para Caja de Ahorros, esta alianza representa un paso estratégico hacia su visión de bancarizar a Panamá a través de la innovación y de modelos de negocio sostenibles y rentables, que permitan al país evolucionar hacia una economía más digital e inclusiva. Mastercard ha entendido a la perfección esta visión y se suma como un socio clave en este proceso de transformación”, afirmó el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia.

Farrugia indicó que ello dará impulso a la inclusión financiera y modernización del sistema de pagos del Estado. Reconoció el apoyo directo del presidente Mulino para que esta facilidad electrónica de pago se convierta en realidad a favor de los panameños.

“Mastercard se enorgullece de ser un socio estratégico en el avance de la agenda de inclusión financiera de Panamá”, afirmó Linda Kirkpatrick, presidenta de Mastercard para las Américas.

“Al colaborar con Caja de Ahorros para digitalizar las transferencias públicas, comenzando con los subsidios educativos para los estudiantes panameños, esperamos abrir un camino cada vez más amplio hacia una economía más innovadora y conectada, que responda a las necesidades de sus ciudadanos y respalde sus mayores aspiraciones”, añadió.

Cabe destacar que entre los beneficios está la disponibilidad inmediata de fondos, control y seguridad para las familias, así como mayor eficiencia operativa y reducción de costos para el gobierno.