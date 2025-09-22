Mides comienza el pago de sus programas en 146 puntos en zonas de difícil acceso y la comarca

Un equipo de pagadores y supervisores de la entidad se traslada a estos puntos; acompañados de personal del Senan.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realiza el pago de los diferentes programas en zonas de difícil acceso.

Un equipo de pagadores y supervisores de la entidad, acompañados de personal del Servicio Nacional Aeronaval, se desplazan a 146 puntos de pago establecidos en 20 rutas logísticas en las áreas de difícil acceso y la comarca Ngäbe Buglé.

El pasado 1 de septiembre, el Mides comenzó el pago correspondiente a los programas Ángel Guardián, 120 a los 65 y otras transferencias monetarias a través de clave social, para beneficiar a más de 186 mil personas en todo el país.

Recientemente, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, dijo que se trata de un desembolso aproximado de 54 millones de dólares que se entregará en dos modalidades.

La ministra dijo en una entrevista a TVN Noticias Carles que cada año alrededor de 1,800 personas son excluidas de estos programas por diferentes motivos, entre ellos: obtención de empleo, denuncias o fallecimientos. Sin embargo, la misma cantidad de personas —incluso más de 1,800 en algunos casos— son incorporadas para garantizar la continuidad de la ayuda social en todo el país.

Con este ciclo de pagos, el Mides busca asegurar que estas transferencias lleguen de manera oportuna a los sectores más vulnerables, especialmente en las comunidades más apartadas de Panamá.