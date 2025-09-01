Mides inicia pagos de programas sociales a más de 186 mil beneficiarios en todo el país

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) inició este 1 de septiembre el desembolso de los pagos correspondientes a los programas Ángel Guardián, 120 a los 65 y otras transferencias monetarias, que beneficiarán a más de 186 mil personas en todo el país.

De acuerdo con la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, se trata de un desembolso aproximado de 54 millones de dólares que se entregará en dos modalidades.

Entre el 1 y el 12 de septiembre, los beneficiarios recibirán el pago a través de la tarjeta Clave Social. Posteriormente, entre el 22 y el 26 de septiembre, personal del Mides llegará hasta las áreas de difícil acceso para realizar las entregas en efectivo.

“Esa parte es un poquito más complicada, lleva más trabajo, pero nos brinda la oportunidad de llegar a poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Además, aprovechamos estas giras para brindar asistencia adicional como jornadas de salud, ferias agropecuarias y orientación de diferentes departamentos del ministerio”, explicó Carles.

La ministra Carles recordó que cada año alrededor de 1,800 personas son excluidas de estos programas por diferentes motivos, entre ellos: obtención de empleo, denuncias o fallecimientos. Sin embargo, la misma cantidad de personas —incluso más de 1,800 en algunos casos— son incorporadas para garantizar la continuidad de la ayuda social en todo el país.

Con este ciclo de pagos, el Mides busca asegurar que estas transferencias lleguen de manera oportuna a los sectores más vulnerables, especialmente en las comunidades más apartadas de Panamá.