Tercer pago del año de programas sociales del Mides arranca este lunes

Empezarán con el pago de tarjeta Clave Social y luego las áreas de difícil acceso.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por un desembolso de 54 millones, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) iniciará este lunes el pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas mediante tarjeta clave social.

Estos programas son 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Nutricional de la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Senapan).

La ministra del Mides, Beatriz Carles, reiteró que estos recursos representan un apoyo económico clave para la población más vulnerable con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

"Este lunes iniciamos el tercer pago de este periodo, de este año, en donde vamos a dar 54 millones dentro de los cuatro programas: 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Bono Nutricional. Vamos a iniciar la parte de pagos con tarjeta de clave social las dos primeras semanas y ya al final del mes vamos a tener los pagos en áreas de difícil acceso, que son aproximadamente 5 millones de dólares que repartimos en lugares en donde no hay facilidades de ATM, de banco", dijo la ministra Carles.

