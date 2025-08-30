¡Cayeron al precipicio! Padre e hijo son rescatados tras sufrir accidente de tránsito en la vía Centenario

Los dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por el SUME 911.

Ciudad de Panamá, Panamá/Padre e hijo sufrieron un accidente de tránsito en la vía Centenario cuando el vehículo fue a dar debajo de un puente cerca del Merca Panamá, con dirección a la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del auto tras colisionar con otro vehículo y fue a dar abajo en medio de los árboles y plantas que hay en ese lugar.

Personal del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME-911) llegaron al lugar para hacer el rescate. Trascendió que tuvieron que usar cuerdas para poder subir a la vía.

Los dos hombres resultaron heridos y fueron atendidos por el SUME 911.

En algunas imágenes tomadas por TVN Noticias se observan varias personas que colaboraron en el rescate.

La vía estaba completamente mojada por la lluvia. Se espera que el vehículo sea retirado del área posteriormente.