La Policía confirma aprehensión de dos sospechosos por homicidio de menor en Veraguas

Este no es el primer episodio violento registrado en la comunidad. En los últimos años se han reportado tres homicidios vinculados a actividades bailables.

Veraguas/La Policía Nacional confirmó la aprehensión de dos personas sospechosas del homicidio de un menor de 17 años en la comunidad de Garnaderita de Atalaya en la provincia de Veraguas.

En este hecho también resultó herida una persona de 34 años de edad.

Un primer vinculado se entregó voluntariamente, mientras que el segundo fue detectado hospitalizado en la provincia de Coclé, con golpes en el cuerpo.

Ahora se espera la realización de la audiencia de garantías del que se entregó voluntariamente y si se hace audiencia virtual por el que está hospitalizado.

El subcomisionado Luis Hernández, ejecutivo de la Policía Nacional de Veraguas, dijo que en este hecho murió un menor de 17 años y las personas vinculadas son mayores de edad y serán puestas a órdenes de las autoridades pertinentes.

Las investigaciones de este hecho que se dio tras una actividad bailable continúan.

No se descarta la posibilidad de implementar restricciones a ciertas actividades festivas en el distrito, con el fin de prevenir nuevos episodios de violencia.

El alcalde de Atalaya, Tomás Robles, expresó ayer su preocupación y adelantó que evalúa nuevas regulaciones sobre el uso de espacios comunitarios: "Tenemos que controlar las actividades, porque demasiadas fiestas terminan en tragedias. Estoy trabajando en medidas para que la Casa de la Cultura sea utilizada solo para patronales o actividades sociales, no para eventos privados que atraen personas de fuera del distrito", afirmó.

En lo que va del 2025, la provincia de Veraguas suma seis muertes violentas, cinco de ellas por homicidio y una por femicidio, todas con armas punzocortantes.

