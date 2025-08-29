Violencia en Veraguas: un joven de 17 años muerto y un hombre grave tras riña en actividad festiva

Atalaya, Veraguas/Una riña tumultuaria registrada en horas de la madrugada de este viernes en la comunidad de Garnaderita de Atalaya, en la provincia de Veraguas, dejó como saldo la muerte de un menor de edad y un hombre de 34 años en estado grave. El hecho ocurrió tras una actividad festiva en el distrito.

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional mantienen abiertas las investigaciones para ubicar a los responsables y determinar qué originó la riña. No se descarta la posibilidad de implementar restricciones a ciertas actividades festivas en el distrito, con el fin de prevenir nuevos episodios de violencia.

El alcalde de Atalaya, Tomás Robles, expresó su preocupación y adelantó que evalúa nuevas regulaciones sobre el uso de espacios comunitarios: "Tenemos que controlar las actividades, porque demasiadas fiestas terminan en tragedias. Estoy trabajando en medidas para que la Casa de la Cultura sea utilizada solo para patronales o actividades sociales, no para eventos privados que atraen personas de fuera del distrito", afirmó.

Por su parte, el comisionado Noel Haynes, jefe de la Zona Policial de Veraguas, indicó que se han intensificado los operativos en coordinación con autoridades locales para supervisar la venta de bebidas alcohólicas y prevenir hechos violentos.

"Hemos recibido denuncias sobre riñas en la provincia. Este caso está bajo investigación del Ministerio Público", señaló.

Violencia recurrente

Este no es el primer episodio violento registrado en la comunidad. En los últimos años se han reportado tres homicidios vinculados a actividades bailables.

En lo que va del 2025, la provincia de Veraguas suma seis muertes violentas, cinco de ellas por homicidio y una por femicidio, todas con armas punzocortantes.

Con información de Ney Castillo.