Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para este miércoles

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

🔗Puedes leer: Tiendas del IMA operarán con horarios especiales por Naviferias, ¿Cuáles serán?

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Estos son los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este miércoles:

Colón

Centro de Arte y Cultura en Barrio Sur

Mercado Público de San Juan

Terrenos de la Feria de Colón, en Buena Vista

Veraguas

Parque centra de Las Palmas

Cancha Multiuso Los Ruices

Parque Central de Río de Jesús

Terrenos de la Feria de Soná

Cara Comunal Tigre de Los Amarillos, en Hicaco

Chiriquí

Terrenos de la Feria de San José de David

Darién

Plaza El Yavizano, corregimiento de Yaviza

Cancha techada del Complejo Deportivo Manuel Antonio Miranda, en Meteti

Terrenos de la Feria de Santa Fe

Bocas del Toro