Interpol recupera a un menor sustraído en Estados Unidos; una mujer fue aprehendida en Ernesto Córdoba Campos

La Policía Nacional no detalló la edad del menor, tampoco las circunstancias en las que se habría dado la sustracción del pequeño y posteriormente su ingreso al territorio nacional.

Ciudad de Panamá/Una operación que logró el rescate de un menor que había sido sustraído en los Estados Unidos y trasladado a territorio panameño fue realizada por la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos, ubicado al norte de la ciudad capital.

El operativo realizado en coordinación con unidades especializadas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) fue realizado el martes 9 de diciembre en una zona residencial de este corregimiento, según informó la Policía Nacional.

La acción operativa y el intercambio de información internacional permitieron ubicar al menor, que permanecerá bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realizan las coordinaciones para que pueda ser devuelto a su familia.

Durante la diligencia fue aprehendida la presunta responsable del hecho, quien mantenía una notificación roja de Interpol, emitida por las autoridades de los Estados Unidos por el delito de sustracción de menores.

En el operativo también fueron decomisadas dos armas de fuego con permisos vencidos y municiones.

Estos hallazgos serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

