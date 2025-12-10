Inspecciones del MIDA refuerzan la seguridad fitozoosanitaria

El MIDA reiteró que en cada punto de entrada del país se mantiene personal técnico especializado y la infraestructura necesaria para llevar a cabo estos procesos de inspección.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de proteger la sanidad agropecuaria y asegurar el cumplimiento de los requisitos zoosanitarios y fitosanitarios vigentes, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, reportó los resultados de las inspecciones realizadas a las importaciones de productos pecuarios y agrícolas correspondientes al mes de noviembre.

Las autoridades destacan que la rigurosidad en los controles fronterizos es fundamental para mantener el patrimonio productivo nacional libre de enfermedades y plagas de interés cuarentenario, fortaleciendo así la producción local y la seguridad alimentaria.

En el ámbito pecuario, el informe detalla la inspección y autorización de 158 pajillas de semen porcino procedentes de Canadá. Este material es clave para los programas de inseminación artificial orientados al mejoramiento genético del hato porcino nacional.

En cuanto al sector avícola, se verificó el ingreso de 91,532 pollitos y pollitas de un día provenientes de los estados de Georgia y Alabama, en Estados Unidos. Estos insumos garantizan la continuidad, renovación y abastecimiento de las líneas de producción avícolas del país.

Durante el mismo periodo, se registró la importación de una amplia variedad de productos veterinarios, entre ellos antimicrobianos, desparasitantes, antipiréticos, vacunas, suplementos y hormonas. En total, el país recibió más de 879 mil litros y 417 mil kilogramos de estos productos, además de 300 unidades adicionales en presentaciones específicas.

En materia vegetal, también se verificó el ingreso de materias primas como madera, semillas, flores frescas, follajes, fibras y otros subproductos vegetales. Las flores y follajes alcanzaron un volumen de 1,971,354 unidades inspeccionadas, mientras que la importación de madera superó los 7.4 millones de kilogramos.

El MIDA reiteró que en cada punto de entrada del país se mantiene personal técnico especializado y la infraestructura necesaria para llevar a cabo estos procesos de inspección, reforzando así la protección sanitaria y fitosanitaria que salvaguarda la producción nacional.