Desfile de Navidad 'City of Star': Más de 200 personas realizarán operativo de limpieza post evento

La institución se comprometió a realizar el desmontaje de las graderías, toldas, retiro de los baños portátiles, vallas de contención y traslado de las carrozas navideñas, a fin de devolver la ciudad al orden cotidiano antes del amanecer.

Ciudad de Panamá/A pocos días del gran desfile de Navidad "City of Star", la Alcaldía de Panamá dio a conocer el plan de limpieza que se ejecutará una vez finalice el evento con el objetivo de evitar una gran acumulación de desechos en la Calle 50 y calles conexas a la ruta.

Serán 280 funcionarios de la Alcaldía de Panamá y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) los que procederán con labores de limpieza y recolección de desechos en la ruta del desfile que se realizará este domingo 14 de diciembre.

La Alcaldía de Panamá lanzó una campaña en redes sociales para hacer un llamado a los ciudadanos y evitar escenarios similares al ocurrido el pasado 19 de noviembre tras la clasificación de Panamá al Mundial 2026.

La institución instó a los espectadores a que el día del desfile realicen una correcta disposición de los desechos durante el evento que reunirá a miles de personas, destacando que la limpieza no solo es un trabajo de la Alcaldía, sino una tarea de todos.

Se explicó que los trabajadores procederán una vez vaya desplazándose el desfile y el público se movilice del área, tanto por la ruta establecida como en calles conexas, desde la Avenida Aquilino de la Guardia hasta la intersección con Vía Porras.

Para garantizar el orden durante el evento, se establecerán 32 puntos de recolección con 14 puntos de reciclaje y 6 centros de acopio que dispondrán de 10 camiones recolectores que utilizarán 2 plataformas tipo tina para la transportación final de la basura generada.

Detalles del desfile

El evento, que iniciará desde las 3:00 p.m., contará con la participación de 44 bandas musicales, incluidas tres internacionales, una de ellas procedente de Costa Rica. Además, se instalarán 150 kioscos de venta de comida a lo largo de la ruta.

Las delegaciones partirán desde el cruce de Calle 50 con Avenida Aquilino de la Guardia, donde está el Banco General, y avanzarán hasta finalizar en el Supermercado Rey de Calle 75 Este, San Francisco.

También se habilitarán estacionamientos en la Cinta Costera 1 para los asistentes.

Para facilitar la movilización del público, el Metro de Panamá operará hasta la medianoche del domingo, mientras que el Metrobús incrementará sus frecuencias, según informó la Alcaldía.

Serán 5,000 agentes de diferentes estamentos de seguridad y de emergencias que garantizarán la vigilancia y el orden público en el evento.

El dispositivo incluirá un centro de operaciones y monitoreo; 2 vehículos grúas; 5 puestos de atención médica; 7 vehículos de intervención rápida; 8 ambulancias distribuidas estratégicamente; 25 inspectores de microempresas.

Además, a la altura de St. Georges Bank y, en Plaza New York, (cruce de calle 53 y Calle 50), la Policía Municipal tendrá puestos para atender niños perdidos. Un tercer puesto para este propósito estará en Farmacia Saba, Calle 68 este, San Francisco.

