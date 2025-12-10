Desfile de Navidad de la Alcaldía costará $400 mil al municipio pese a producción valorada en $3 millones

El evento contará con la participación de 44 bandas musicales, incluidas tres internacionales, una de ellas procedente de Costa Rica. Además, se instalarán 150 kioscos de venta de comida a lo largo de la ruta.

La Alcaldía de Panamá presentó los detalles logísticos del Desfile de Navidad, que se realizará este domingo a partir de las 3:00 p.m. en la Calle 50. La conferencia de prensa se llevó a cabo sin la presencia del alcalde Mayer Mizrachi, pero con representantes municipales y estamentos de seguridad encargados de la organización del evento.

Según explicó Ricardo Araúz, jefe de Logística del Municipio de Panamá, la producción completa del desfile está valorada entre $2 y $3 millones, monto similar al que se destinaba en administraciones anteriores. Sin embargo, aclaró que el municipio solo cubrirá aproximadamente $400 mil, correspondientes a los costos de logística.

“Estamos haciendo un recorte económico significativo de más de $2.5 millones”, afirmó Araúz, al destacar la participación de la empresa privada, que aportará la mayoría de los 30 carros alegóricos que formarán parte del desfile.

El evento contará con la participación de 44 bandas musicales, incluidas tres internacionales, una de ellas procedente de Costa Rica. Además, se instalarán 150 kioscos de venta de comida a lo largo de la ruta.

Cierres, desvíos y operación en tres fases

La Policía de Operaciones de Tránsito anunció que la logística vial se ejecutará en tres fases:

Sábado 13: cierre nocturno de la vía Aquilino de la Guardia hacia Calle 50 para ubicar las carrozas.

cierre nocturno de la vía Aquilino de la Guardia hacia Calle 50 para ubicar las carrozas. Medianoche del sábado: cierre desde Federico Boyd hasta Aquilino de la Guardia.

cierre desde Federico Boyd hasta Aquilino de la Guardia. Domingo: desde las 10:00 a.m., cierre de Federico Boyd hasta Plaza New York; y al mediodía, cierre desde Plaza New York hasta la intersección con vía 50.

También se habilitarán estacionamientos en la Cinta Costera 1 para los asistentes.

Metro y Metrobús ampliarán operaciones

Para facilitar la movilización del público, el Metro de Panamá operará hasta la medianoche del domingo, mientras que el Metrobús incrementará sus frecuencias, según informó la Alcaldía.

El desfile recorrerá toda la Calle 50 y contará con la coordinación conjunta de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, la Policía de Tránsito y demás estamentos de seguridad.

Información de Elizabeth González