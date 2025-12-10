Precios de los combustibles bajarán a partir de este viernes 12 de diciembre

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía de Panamá informó los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 12 de diciembre a las 5:59 a.m.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría, la gasolina de 95 octanos bajará su precio tres centavos por litro, quedando en 86 centavos.

Por otro lado, la gasolina de 91 octanos bajará su precio cuatro centavos, quedando en 81 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre disminuirá su precio seis centavos, quedando en 81 centavos el litro.

Los nuevos precios en el combustible empezarán a regir a partir de este viernes 12 de diciembre hasta el próximo viernes 25 de diciembre a las 5:59 a.m.