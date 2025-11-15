El bambú podría convertirse en un nuevo cultivo agropecuario en Panamá

La iniciativa surge luego de una solicitud presentada por Anthony Lay, presidente de la Asociación Promotora del Bambú (A), quien propone que el bambú sea incluido formalmente como rubro de producción nacional.

Penonomé, Coclé/El proceso para reconocer el bambú como un nuevo cultivo agropecuario en Panamá ha iniciado, tras la instalación de una mesa técnica institucional que celebró su primera reunión el viernes 15 de noviembre en la provincia de Coclé.

La iniciativa surge luego de una solicitud presentada por Anthony Lay, presidente de la Asociación Promotora del Bambú, quien propone que el bambú sea incluido formalmente como rubro de producción nacional.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la jornada participaron equipos técnicos de la entidad, asociaciones de productores, consultores especializados y la Junta Directiva Nacional de la Comisión del Bambú (Conaba). El objetivo central fue revisar los requisitos, procesos e información científica que respalde la inclusión del bambú como cultivo productivo en Panamá.

Durante la sesión, los especialistas analizaron temas como manejo agronómico, control de plagas, rentabilidad, impacto económico y social en áreas rurales, superficie sembrada en el país y avances técnicos obtenidos durante los últimos años. La presidenta de Conaba, Carolina Guerra, presentó los principales logros y metas vinculadas al desarrollo del cultivo, subrayando la importancia de fortalecer la cadena de valor del bambú para beneficiar a pequeños productores y generar nuevas oportunidades económicas.

Por su parte, representantes de la Organización Internacional del Bambú y el Ratán (Inbar) compartieron los resultados del más reciente estudio actuarial realizado en el país, el cual demuestra la rentabilidad del bambú y detalla el comportamiento de distintas especies, además de destacar su potencial en mercados nutricionales, artesanales, agroindustriales y pecuarios, tal como ocurre en otros países de la región.

Las unidades técnicas también revisaron los avances obtenidos en las escuelas de campo impulsadas por el MIDA y la Inbar en comunidades como Guabal, Oajaca y Boca de Tucue, donde pequeños productores han logrado resultados positivos en el manejo y producción del cultivo.