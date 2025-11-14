La duquesa de Edimburgo visita Panamá para reconocer la colaboración en desafíos globales

La duquesa de Edimburgo se ha consolidado como uno de los miembros más activos y respetados de la Familia Real Británica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Sophie, duquesa de Edimburgo, realizó este viernes 14 de noviembre una visita oficial a Panamá, coincidiendo con la celebración del cumpleaños oficial del rey Carlos III. El objetivo central de su visita fue reconocer la sólida colaboración entre el Reino Unido y Panamá en áreas prioritarias, incluyendo la acción climática, la promoción de la equidad de género y la lucha global contra la violencia sexual relacionada con conflictos.

Durante su estancia, la duquesa sostuvo encuentros con altos representantes del Gobierno panameño, así como con aliados clave del Reino Unido en el país.

La agenda incluyó un evento especial organizado por la Embajada Británica, donde se destacó el papel de Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta participación subraya el creciente liderazgo del país en asuntos internacionales alineados con las prioridades del Reino Unido.

En el evento, la duquesa saludó a representantes de organizaciones dedicadas a los derechos humanos y el medio ambiente, además de a becarios Chevening. El programa también ofreció una presentación cultural y una exhibición fotográfica conmemorativa de la visita de la reina Isabel II a Panamá en 1953, su primera visita como monarca. El encuentro tuvo lugar en el mismo edificio histórico que la reina visitó en aquella ocasión: el antiguo Club Unión, hoy conocido como Sofitel Legend Casco Viejo.

Posteriormente, la duquesa asistió a una cena oficial en el Palacio Bolívar, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Eduardo Martínez-Acha, para reafirmar los fuertes lazos bilaterales.

“La visita de la duquesa de Edimburgo subraya la importancia de nuestra alianza con Panamá en temas globales que requieren acción conjunta, como el cambio climático, la equidad de género y la paz. También celebramos con orgullo más de 70 años de amistad desde la histórica visita de la reina Isabel II en 1953”, comentó el embajador británico en Panamá, Greg Houston.

La duquesa de Edimburgo se encuentra realizando una gira por Sudamérica y Centroamérica, que se extiende del 10 al 19 de noviembre de 2025. Su itinerario en Perú, Panamá y Guatemala forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno británico, mientras que la visita a Belice corresponde a los compromisos de la Familia Real con los Reinos.

La duquesa de Edimburgo: Una defensora de las causas globales

La duquesa de Edimburgo, nacida como Sophie Rhys-Jones, se ha consolidado como uno de los miembros más activos y respetados de la Familia Real Británica. Tras casarse con el príncipe Eduardo (actual duque de Edimburgo y hermano menor del rey Carlos III) en 1999, dedicó su trabajo a una amplia gama de causas benéficas.

Conocida por su discreción y enfoque pragmático, la duquesa es una defensora global de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto. A través de su trabajo, ha buscado dar voz a las víctimas y promover la educación. También es patrona de diversas organizaciones que apoyan a personas con discapacidad y organizaciones juveniles. Su enfoque en estas giras internacionales es menos ceremonial y más de trabajo, buscando establecer conexiones directas con líderes comunitarios y defensores sociales en los países que visita.

