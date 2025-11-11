Sophie, duquesa de Edimburgo, emprende gira por América, con parada estratégica en Panamá

La duquesa de Edimburgo, nacida como Sophie Rhys-Jones , se ha consolidado como uno de los miembros más activos y respetados de la Familia Real Británica.

La duquesa de Edimburgo —Sophie, esposa del príncipe Eduardo— iniciará una gira oficial por América del Sur y Centroamérica que se extenderá del lunes 10 al miércoles 19 de noviembre de 2025. El viaje, solicitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, incluirá visitas a Perú, Panamá, Guatemala y Belice.

Durante su parada en Panamá, la duquesa de Edimburgo sostendrá reuniones con altos funcionarios del Gobierno. El propósito central de estos encuentros es reconocer la colaboración entre Panamá y el Reino Unido en la atención y mitigación de desafíos globales apremiantes.

Entre los temas clave a abordar se encuentra la lucha contra la violencia sexual relacionada con conflictos, un área en la que el Reino Unido y la duquesa han puesto un enfoque significativo a nivel internacional.

Una gira con foco social y ambiental

La agenda de la duquesa es extensa y está fuertemente centrada en la acción social, la salud y la conservación:

En Perú: Visitará la selva amazónica para reunirse con líderes indígenas y mujeres que impulsan el desarrollo comunitario sostenible. Como Embajadora Global de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, también visitará el centro de visión Divino Niño para conocer los tratamientos de glaucoma y pterigión.

En Guatemala: Conocerá el trabajo de la sociedad civil en apoyo a sobrevivientes de trata de personas y violencia sexual, y observará los esfuerzos de conservación liderados por grupos indígenas en la Reserva de la Biosfera Maya.

En Belice: El viaje concluirá en este reino de la Mancomunidad, donde celebrará el feriado del Día del Asentamiento Garífuna, conocerá los esfuerzos de protección de los sistemas marinos y visitará la Unidad de Apoyo al Entrenamiento del Ejército Británico.

La duquesa de Edimburgo: Una defensora de las causas globales

La duquesa de Edimburgo, nacida como Sophie Rhys-Jones, se ha consolidado como uno de los miembros más activos y respetados de la Familia Real Británica. Tras casarse con el príncipe Eduardo (actual duque de Edimburgo y hermano menor del rey Carlos III) en 1999, dedicó su trabajo a una amplia gama de causas benéficas.

Conocida por su discreción y enfoque pragmático, la duquesa es una defensora global de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto. A través de su trabajo, ha buscado dar voz a las víctimas y promover la educación. Además de su rol en la prevención de la ceguera, también es patrona de diversas organizaciones que apoyan a personas con discapacidad y organizaciones juveniles. Su enfoque en estas giras internacionales es menos ceremonial y más de trabajo, buscando establecer conexiones directas con líderes comunitarios y defensores sociales en los países que visita.

