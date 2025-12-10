Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para este jueves 11 de diciembre

La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

Naviferias del IMA
Naviferias del IMA / Instagram - @ima_pma
Danna Durán - Periodista
10 de diciembre 2025 - 16:26

Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Estos son los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este jueves 11 de diciembre:

Veraguas

  • Parque Central de Atalaya cabecera
  • Santiago Mall, distrito de Santiago
  • Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera

Darién

  • Cancha techada de La Palma
  • Cancha de la Escuela del Real de Santa María

Bocas del Toro

• Cancha de Una Milla, Almirante

Colón

  • Polideportivo de Cativá
  • Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
  • Cancha Multiuso de Escobal

