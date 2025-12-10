Naviferias: Conozca el calendario de venta de jamones para este jueves 11 de diciembre
La bolsa navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
Ciudad de Panamá/Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) iniciaron el 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre de 2025, según el calendario oficial divulgado por la institución.
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable. Además, informó que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional.
La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
Estos son los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este jueves 11 de diciembre:
Veraguas
- Parque Central de Atalaya cabecera
- Santiago Mall, distrito de Santiago
- Estadio Omar Torrijos, Santiago cabecera
Darién
- Cancha techada de La Palma
- Cancha de la Escuela del Real de Santa María
Bocas del Toro
• Cancha de Una Milla, Almirante
Colón
- Polideportivo de Cativá
- Frente a la Junta Comunal de Puerto Pilón
- Cancha Multiuso de Escobal