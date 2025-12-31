Apagón afectó a casi un millón de usuarios en Buenos Aires bajo calor extremo

El apagón dejó al emblemático Obelisco de Buenos Aires en penumbras y afectó una extensa área en el populoso cordón que rodea a la capital argentina.

Buenos Aires, Argentina/Casi un millón de usuarios quedaron sin servicio eléctrico en Buenos Aires y su poblada periferia la madrugada de este miércoles debido a problemas de tensión en medio de una fuerte demanda por el agobiante calor del verano austral.

Según informó el ente regulador de energía eléctrica, el pico del apagón se prolongó por casi cuatro horas con temperaturas que rondaron los 30ºC por la noche.

La concesionaria privada de electricidad Edesur informó que el servicio se restableció por etapas y al mediodía del miércoles apenas unos miles de usuarios quedaban sin suministro.

El corte de suministro se produjo en coincidencia con anuncios de nuevas alzas de tarifas de electricidad, que aumentarán un 2% a partir del 1 de enero.

En barrios de clase media de la capital argentina, grupos de vecinos y comerciantes protestaron con golpes de cacerolas en las esquinas por la falta de electricidad en el último día del año.

Edesur informó que desplegó "un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor en víspera de Año Nuevo".

La presión de la demanda sobre la red eléctrica continuará este miércoles, cuando se espera que las temperaturas rocen los 38ºC en la capital argentina y sus alrededores, según el servicio meteorológico nacional.