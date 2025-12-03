Naviferias: Multitudes en Chiriquí madrugan para comprar la canasta navideña y el jamón

De acuerdo con las autoridades, la jornada se desarrolló con normalidad.

Chiriquí/Miles de personas acudieron este miércoles a los puntos de venta del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Dolega, Boquete y otras zonas de Chiriquí para adquirir la tradicional canasta navideña, una de las más esperadas por los consumidores por su precio accesible y variedad de productos.

De acuerdo con las autoridades, la jornada se desarrolló con normalidad. Boquete fue el primer punto en agotar inventario, mientras que en Dolega y otros sectores la afluencia se mantuvo constante desde la madrugada.

Consumidores madrugan

Muchos chiricanos compartieron su experiencia tras asegurar su canasta, destacando la rapidez de la atención y la importancia del ahorro familiar en estas fechas.

“A mí me ha gustado el año pasado y este año ha sido rápido. Vine con la nieta y la nuera y ya estamos aquí descansando para irnos para la casa para hacer ese jamón, primero Dios, Navidad y Año Nuevo. Es rápido, gracias a Dios”, dijo una consumidora, quien mostró satisfacción por completar su compra.

Entre risas, añadió: “Sí, ya llevo mi jamoncito y lo demás. Sí, gracias (…)". Otra compradora, procedente de Guayabal, relató que llegó en la madrugada para lograr su lugar en la fila. “Llegué a las 3 de la mañana”, contó. Aun así, afirmó que el proceso avanzó bien. “Va rápido”, acotó.

Más jornadas en Chiriquí

El IMA anunció que las naviferias continuarán este jueves en Boquerón, Alanje y Volcán, en el distrito de Tierras Altas, donde también se espera una importante afluencia de consumidores.

Las autoridades reiteraron que la organización y la colaboración ciudadana han permitido un desarrollo ordenado de las jornadas, que buscan aliviar el gasto de las familias en la temporada de fin de año.

El IMA pide a los ciudadanos que, para hacer la compra, deben llevar su cédula y una bolsa reutilizable. La caja navideña costará $15 y se repartirá en 132 lugares a nivel nacional del 2 al 19 de diciembre de 2025.

Con información de Demetrio Ábrego.