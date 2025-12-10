Nuevo director de Medicina Legal toma posesión del cargo; promete combatir la mora pericial y fortalecer la institución

Panamá/Abdiel Abel Rentería Ramos fue juramentado este miércoles 10 de diciembre como nuevo director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), cargo que ejercerá hasta el año 2030.

La juramentación fue realizada por el presidente de la Junta Directiva de la institución, el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, en presencia de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia y representante del Órgano Judicial, María Eugenia López Arias. El acto se llevó a cabo luego de que se resolviera una apelación que mantenía en suspenso su designación.

La escogencia del nuevo director se dio tras un concurso realizado en octubre pasado, en el que también participaron Gabriel Vega Yuil, José Vicente Pachar Lucio y Aurelia Estela Murillo Godoy.

Rentería Ramos no es ajeno al Imelcf: en marzo de 2008 fue designado subdirector interino de Criminalística, cargo que ocupó durante la administración de ese periodo.

El ahora director, quien estará al frente de la entidad por los próximos cinco años, destacó que su gestión se enfocará en fortalecer la parte pericial y administrativa.

El objetivo principal es profesionalizar aún más la institución y combatir la mora pericial, que constituye uno de los aspectos esenciales de esta entidad”, señaló.

Cabe destacar que José Vicente Pachar Lucio renunció a su cargo el mismo día en que la junta directiva eligió a Rentería Ramos. Pachar estuvo como director del Imelcf durante 11 años, en dos periodos, desde 2005 a 2009 y posteriormente desde 2018 a la fecha, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la institución.

El Imelcf es la entidad técnica-científica del Estado encargada de realizar peritajes, análisis forenses y evaluaciones médico-legales que sirven como apoyo al Ministerio Público, Órgano Judicial y otras instituciones que requieren pruebas científicas en investigaciones. Dentro de sus funciones están autopsias médico-legales, análisis de ADN y pruebas de identificación humana, balística forense, toxicología, apoyo técnico en escenas del crimen, etc. Es decir, el Imelcf es clave porque sus peritajes son pruebas fundamentales en investigaciones criminales y juicios. Su labor garantiza que los procesos tengan sustento técnico y científico, lo que fortalece la justicia penal.