Aduanas detecta agroquímicos y medicinas de contrabando durante operativo en Chiriquí

Las acciones de la Autoridad Nacional de Aduanas, desarrolladas en el marco del operativo “Navidad sin Contrabando”, continúan reforzando los controles en los principales puntos fronterizos del país.

Durante la jornada de hoy, funcionarios destacados en el puesto integral de control de San Isidro, en Chiriquí, detectaron dos casos de presunto contrabando, ambos actualmente bajo investigación administrativa.

En el primer incidente, un vehículo particular tipo pickup que se desplazaba de Paso Canoas hacia Bugaba fue inspeccionado tras levantar sospechas. En su interior, las autoridades hallaron cajas plásticas color morado y cajas de cartón chocolate que contenían productos agroquímicos. El conductor no presentó facturas ni documentación que acreditara la procedencia legal de la mercancía, motivo por el cual los insumos fueron retenidos por presunta infracción aduanera.

El segundo caso también se registró en San Isidro, cuando un vehículo articulado conducido por un ciudadano costarricense fue sometido a una revisión rutinaria. Durante la inspección, los agentes encontraron en la cabina 35 cajas color chocolate, cada una con 150 frascos de medicamentos blancos sin descripción ni registro sanitario. Ante la ausencia de documentos que sustentaran su origen o comercialización, la mercancía fue retenida y trasladada a las instalaciones de Aduanas en David, donde se inició el procedimiento administrativo correspondiente.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró que el operativo “Navidad sin Contrabando” se mantendrá activo en todo el país para prevenir el ingreso de mercancía ilegal y proteger la seguridad, la economía y la salud de la población.