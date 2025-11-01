Aduanas decomisa 100 quintales de cebolla presuntamente de contrabando en Tierras Altas

Durante un allanamiento en una residencia particular , los agentes de Aduanas hallaron el cargamento sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio fiscal.

Tierras Altas, Chiriquí/Un operativo de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA), en la zona occidental del país, permitió el decomiso de 100 quintales de cebolla presuntamente de contrabando en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Este decomiso se da, dos días después del hallazgo en el puesto de control integrado de Guabalá, en la provincia de Chiriquí donde se dio con la retención de aproximadamente 70 quintales de cebolla morada.

Esta nueva acción se desarrolló tras una denuncia anónima recibida a través de la línea directa 775-1933, que alertó a las autoridades sobre el posible ingreso irregular de productos agrícolas a territorio nacional.

Durante un allanamiento en una residencia particular, los agentes de Aduanas hallaron el cargamento sin la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio fiscal. Además de la mercancía, las autoridades retuvieron un vehículo presuntamente vinculado con el transporte del producto.

Las cebollas decomisadas fueron trasladadas a la sede regional de Aduanas para su custodia y análisis, mientras que el propietario de la residencia fue citado para comparecer ante las autoridades competentes con el fin de iniciar el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con fuentes de la DPFA, las investigaciones continúan abiertas para determinar el origen del producto y posibles vínculos con redes dedicadas al contrabando agrícola, un delito que afecta tanto al fisco como a los productores locales.

El decomiso ocurre en medio de un aumento en las incautaciones de productos agrícolas en la región occidental, una zona considerada estratégica por su cercanía con la frontera y por ser uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país.