¿Va para la playa? Conozca la tabla de mareas para este sábado 1 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil, emitió una advertencia crucial a la población panameña, especialmente a aquellas comunidades ubicadas en el litoral Pacífico, debido a los niveles extraordinarios de marea alta pronosticados para este sábado.

La tabla de mareas de este 1 de noviembre, muestra que el Océano Pacífico alcanzará su pico máximo con mareas que rondarán los 3,60 metros . Este nivel alto se registrará en dos momentos clave: a las 9:56 de la mañana (3,60 m) y, nuevamente, a las 11:03 de la noche (3,57 m). En contraste, el Mar Caribe mantendrá niveles mucho menores, con una marea alta máxima de 0.37 metros a las 7:12 pm

Riesgo de Inundaciones por "Rebote de Agua"

La principal preocupación de las autoridades radica en la posibilidad de que estas mareas altas coincidan con eventos de lluvia. Según Sinproc, la combinación de ambos fenómenos podría incrementar los niveles de ríos y quebradas , lo que a su vez generaría el peligroso "rebote del agua", un efecto que provoca la inundación de áreas aledañas a las zonas costeras. Ante este panorama, las autoridades han solicitado a los residentes ya las personas que realicen actividades en las costas que extremen las precauciones.

Advertencias a los Navegantes y Medidas Preventivas

El llamado de atención se extiende también a la navegación liviana. Se insta a los dueños de embarcaciones a revisar minuciosamente sus equipos de navegación ya garantizar el uso de chalecos salvavidas por parte de todos los ocupantes.

Además, se recomienda a cualquier persona que planee zarpar que verifique las condiciones climatológicas y los niveles de los ríos a través del portal oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (www.hidromet.com.pa), antes de abandonar cualquier puerto.

El Gobierno Nacional, a través de sus agencias de protección civil, mantiene un monitoreo constante de la situación. La ciudadanía puede reportar cualquier emergencia o situación de riesgo llamando a las Líneas de Emergencia 911 , oa los números directos 520-4426 y 6998-4809.

Tabla de mareas para este sábado 1 de noviembre