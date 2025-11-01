Fiscal de Chiriquí renuncia alegando 'falta de respaldo' y 'presiones políticas'

La funcionaria afirmó que fue presionada para dejar su cargo y que, el 30 de octubre, recibió una llamada telefónica con esa instrucción.

David, Chiriquí/La coordinadora del Tercer Distrito Jurisdiccional de la Fiscalía General Electoral (FGE) en Chiriquí, Vanessa Pitty, presentó su renuncia formal al cargo, tras cinco años de servicio, según se desprende de una carta dirigida a la Fiscal General Electoral encargada, Ana Raquel Santamaría.

Fuentes de la entidad confirmaron a este medio la renuncia de Pitty, quien se encontraba de vacaciones y a su regreso presentó su renuncia, explicando que su decisión responde tanto a razones personales como institucionales.

Por este medio le comunico mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de Fiscal Electoral en calidad de Coordinadora del Tercer Distrito Jurisdiccional de la Fiscalía General Electoral en Chiriquí, cargo que ejercí durante cinco años con absoluta entrega, disciplina y sentido de pertenencia”, indicó en la misiva presentada ayer viernes.

En el documento que se filtró a los medios de comunicación, Pitti manifestó su preocupación por el rumbo actual de la institución, señalando que “la Fiscalía General Electoral ya no es la misma institución que en su momento me llenaba de orgullo”.

Agregó que “el silencio institucional ante los ataques cobardes y personales de los cuales fui víctima en redes sociales y medios de comunicación, unido a presiones políticas y personas que socavan la aplicación de la ley, dejan en evidencia que los valores que defendí ya no se practican con la firmeza que deben”.

La funcionaria denunció haber recibido presiones para dejar su cargo, y alegó que el 30 de octubre recibió una llamada telefónica de María Elisa Chacón, quien le indicó que, “conforme a sus instrucciones, debía presentar mi renuncia”.

Una instrucción de esa naturaleza, al margen de procedimientos correctos, es muestra clara de una falta de respaldo hacia quienes hemos dado lo mejor de nosotros”, señaló.

“Reflexioné y comprendí que permanecer en estas condiciones sería negar mis principios y la pasión con la que siempre me he entregado a mi trabajo”, añadió.

Será a la actual fiscal encargada Ana Raquel Santamaría a quien le competa designar al nuevo fiscal de esa provincia.

La Fiscalía Electoral, es una entidad autónoma, encargada de investigar, prevenir y sancionar los delitos y faltas electorales. Debe garantizar la pureza, transparencia y legalidad de los procesos electorales, protegiendo tanto los derechos políticos de los ciudadanos como la integridad del sufragio.