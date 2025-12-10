Fitch mantiene calificación de Panamá en ‘BB+’ con perspectiva estable, pero advierte retos crecientes en deuda y gobernanza

Fitch proyecta que el Gobierno cumplirá su meta de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 4% del PIB en 2025 , una mejora respecto al 7,4% registrado en 2024 .

Panamá/La agencia calificadora Fitch Ratings confirmó la calificación soberana de Panamá en ‘BB+’ con perspectiva estable, destacando que el país mantiene ventajas estructurales como un alto PIB per cápita, baja inflación, estabilidad macrofinanciera derivada de la dolarización y un sólido potencial de crecimiento impulsado por el sector logístico y el canal de Panamá.

Sin embargo, Fitch advierte que esas fortalezas conviven con deficiencias en la gobernanza, una base limitada de ingresos, elevada deuda pública, dependencia de los mercados externos y baja transparencia fiscal, factores que continúan presionando la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

Déficit bajará en 2025, pero la deuda seguirá creciendo

Fitch proyecta que el Gobierno cumplirá su meta de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 4% del PIB en 2025, una mejora respecto al 7,4% registrado en 2024.

La calificadora explica esta reducción por la mejora en los ingresos del Canal tras la sequía, menores pagos atrasados y un ajuste estadístico producto de la reforma previsional.

Aun así, advierte que la deuda pública continuará aumentando, pasando de 62,5% a 67,2% del PIB hacia finales de 2025. También proyecta que la carga de intereses alcanzará 18,8% de los ingresos del Estado, un nivel alto comparado con otros países de la categoría BB.

Además, la agencia señala que la información fiscal de Panamá sigue siendo insuficiente y poco actualizada. Fitch apunta que persisten “revisiones sin proyecciones claras” en los presupuestos y que no se publican cifras recientes sobre pasivos de proyectos llave en mano, que ya alcanzaban 3,5% del PIB.

Prevemos que el gobierno cumplirá su meta de déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 4% del PIB en 2025, inferior al 7,4% del PIB de 2024. La consolidación fiscal de este año se ve impulsada por la reducción de las liquidaciones de atrasos del 0,7% del PIB del año pasado, una recuperación de 0,5 puntos porcentuales en los ingresos del Canal y tributarios tras la sequía, y un beneficio estadístico de 0,8 puntos porcentuales derivado de la reforma previsional (el dinero que antes fluía a las cuentas individuales administradas por la Caja de Seguro Social (CSS) se puede denominar ingresos de la CSS). La menor inversión contribuye a la consolidación, pero en parte refleja el aplazamiento de proyectos o de sus pagos (por ejemplo, el aplazamiento de las obligaciones "llave en mano" del Metro de la Ciudad de Panamá), más que recortes", se lee en el informe.

Añade que "pronosticamos que el déficit del gobierno central, relevante para las necesidades de financiamiento soberano y la dinámica de la deuda, alcanzará el 6,1% del PIB este año, por encima del 3% previsto en el presupuesto. La reforma previsional requiere que el gobierno transfiera USD 966 millones adicionales (1% del PIB) a la CSS, lo cual, si bien no afecta el déficit del Servicio Nacional de Pensiones, incrementa el déficit del gobierno central".

Crecerá la economía en 2025 tras impacto de la sequía

La calificadora prevé un repunte del crecimiento económico a 3,8% en 2025, luego de una caída a 2,7% en 2024 por la sequía que redujo el tránsito en el Canal y por el cierre de la mina Cobre Panamá.

Además, la Autoridad del Canal de Panamá mantiene una cartera de inversiones por más de USD 8 mil millones, que incluye nuevos puertos, un gasoducto y el embalse de río Indio. El informe menciona la reforma de la Caja de Seguro Social aprobada este año, señalando que mejora la solvencia del sistema pero ofrece “alivio fiscal limitado”.

Pronosticamos un repunte del crecimiento al 3.8% en 2025, tras caer al 2.7% en 2024 debido a una sequía histórica que limitó el tránsito por el Canal de Panamá y al cierre de la mina de cobre. El crecimiento a mediano plazo se verá respaldado por la amplia cartera de inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Se planean proyectos por un total de más de USD8 mil millones, incluyendo un gasoducto, dos nuevos puertos y el proyecto del embalse de Río Indio, para los próximos años. Pronosticamos un crecimiento del 4% en 2026-2027, superior al promedio de la mediana del 'BB' del 3.7%, pero inferior al promedio de Panamá del 6.2% entre 2010 y 2019. Las tensiones geopolíticas en torno a la influencia china en el Canal se han aliviado, pero siguen generando cierta incertidumbre sobre el estado de dos concesiones portuarias".

También recuerda que la falta de mayoría legislativa del gobierno podría dificultar reformas estructurales futuras.

La transparencia fiscal sigue siendo deficiente. Los presupuestos siguen sobreestimando los ingresos y gastos y están sujetos a revisiones sin proyecciones actualizadas. Los crecientes pasivos relacionados con proyectos llave en mano, no incluidos en las estadísticas de deuda, ascendieron al 3,5 % del PIB en marzo, pero los datos no se han publicado desde entonces. Las autoridades comenzaron a publicar datos fiscales mensuales el año pasado, pero desde entonces han optado por hacerlo trimestralmente".

Riesgos y posibles cambios en la calificación

Fitch advierte que una acción negativa podría darse si no se reduce el déficit presupuestario, lo que conduciría a un aumento significativo de la deuda pública/PIB y de las cargas de intereses/ingresos, o si se produce una erosión material de las condiciones de endeudamiento del mercado. También afectaría negativamente una menor confianza en la capacidad de Panamá para mantener tasas de crecimiento económico relativamente altas, así como mayor inestabilidad social o estancamiento político.

Mientras que, entre los factores que podrían conducir a una mejora de la calificación Fitch señala que una acción positiva podría darse si ocurre una consolidación fiscal estructural que coloque la deuda pública/PIB y los intereses/ingresos en una trayectoria firmemente descendente. Asimismo, mejoraría la calificación si hay evidencia de mejora en la gobernanza, por ejemplo, mediante mayor credibilidad y previsibilidad de la política fiscal.