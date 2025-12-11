Tesoro Nacional recibe más de $25 millones en ingresos provenientes de Bienes Revertidos en 2025

En el mismo periodo de 2024 , posterior a la pandemia, la UABR había recaudado B/.7,195,762.34 , en un contexto marcado por afectaciones económicas y sociales de los arrendatarios y por la disminución de subastas públicas de activos.

La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registró, entre enero y noviembre de 2025, una recaudación 74% superior en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando para el Tesoro Nacional un total de $25,696,218.33 millones.

Jorge Antonio Díaz Guerra, secretario ejecutivo de la UABR, explicó que este incremento se debe a la recuperación de cartera morosa de alquileres del Estado en las áreas revertidas y a procesos de venta de viviendas y lotes. Destacó que muchos arrendatarios con deudas acumuladas durante años mostraron buena voluntad de pago tras la gestión de cobranza.

“Empezamos a revisar la cartera de morosos, a actualizar los manuales de procedimiento de cobro y, a partir de ello, ejecutamos una gestión de cobro bastante agresiva, lo que motivó a que las personas se acercaran a pagar, además de las ventas”, señaló Díaz Guerra.

En el mismo periodo de 2024, posterior a la pandemia, la UABR había recaudado $7,195,762.34 millones, en un contexto marcado por afectaciones económicas y sociales de los arrendatarios y por la disminución de subastas públicas de activos.

El acumulado de 2025 fue impulsado por ingresos extraordinarios provenientes de la venta de activos, que totalizaron 17.6 millones de dólares, montos que no forman parte de la recaudación recurrente de la unidad. Aun sin estos ingresos, la recaudación corriente aumentó 21% frente a 2024.

Entre enero y noviembre de 2025, los ingresos corrientes de la UABR sumaron $7,797,488.04 millones, mientras que en igual periodo de 2024 ascendieron a $6,147,760.81 millones.

“Este año ha sido muy positivo para la UABR, y esto nos compromete a continuar con las gestiones de cobro, invitando a los usuarios a que se acerquen y pongan sus cuentas al día, asimismo las subastas por realizar”, agregó el secretario ejecutivo.

El Tesoro Nacional recibe ingresos a través de la UABR por:

Concesiones de bienes comerciales

Arrendamientos de lotes y terrenos

Concesiones a ONGs

Arrendamientos en la Calzada de Amador

Ventas por subastas públicas

Ventas por procedimiento excepcional

Ventas mediante primera opción de compra, mecanismo destinado a arrendatarios con muchos años de relación comercial con la unidad.

