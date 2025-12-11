Dormitorios estudiantiles de la UTP podrían entrar en operación en el primer trimestre de 2028

Los nuevos edificios contarán con dormitorios amueblados, cocina, salas de estudio y de cómputo, áreas de estar y convivencia, lavandería, habitaciones accesibles para personas con discapacidad y espacios exteriores recreativos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Proyecto de Dormitorios Estudiantiles de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) prevé que el nuevo edificio del Campus Central entre en operación durante el primer trimestre de 2028, como parte de un programa nacional que contempla la construcción de siete residencias estudiantiles para beneficiar a 886 jóvenes con limitaciones económicas que realizan largas distancias para llegar a clases.

El director general de Ingeniería y Arquitectura de la UTP, Ítalo Petrocelli, informó que ya se publicó el acto público para la construcción de los dormitorios del Campus Central, con una orden de proceder estimada para agosto de 2026. La meta institucional es que el edificio esté operativo en el primer trimestre de 2028.

En cuanto al Centro Regional de Chiriquí, Petrocelli indicó que el acto público se publicará en las próximas semanas, también con un objetivo de operación alrededor del primer trimestre de 2028. Los demás centros regionales serán licitados de manera escalonada, con la meta de que el programa completo esté funcionando para esas mismas fechas.

Por su parte, la rectora de la UTP, Ángela Laguna Caicedo, explicó que el proyecto incluye dos torres de ocho niveles en el Campus Central y seis edificios de cuatro niveles en los centros regionales de Azuero, Coclé, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas. En el caso de Bocas del Toro, adelantó que la propuesta de dormitorios estudiantiles ya está en etapa de confección de contrato.

Laguna Caicedo detalló que la UTP cuenta con una matrícula cercana a 29,884 estudiantes, de los cuales alrededor del 30 % pertenece a segmentos vulnerables. La institución ha identificado a 5,798 estudiantes cuyos hogares tienen ingresos familiares inferiores a 600 dólares mensuales (2,337 en el Campus Central y 3,461 en las sedes regionales), lo que obliga a muchos a viajar tres o cuatro horas diarias, incrementando el riesgo de deserción por los costos de transporte y alojamiento.

“Cuando le damos alojamiento sin costo, cerca de las aulas y con condiciones dignas para estudiar y descansar, rompemos un círculo de pobreza. Ese estudiante deja de estar limitado por el pasaje, el alquiler o las horas de viaje y accede a una verdadera trayectoria de movilidad social”, afirmó la rectora.

