Pocos diputados abordan la crisis de Venezuela en el pleno de la Asamblea Nacional

La diputada cuestionó cualquier intento de diálogo con figuras que —según expuso— representan la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, al considerar que no se puede permitir la permanencia de quienes han sostenido esa estructura de poder.

Ciudad de Panamá/Pocos diputados hicieron referencia en el pleno de la Asamblea Nacional a la situación que atraviesa actualmente Venezuela, durante la sesión parlamentaria de este lunes.

Una de las intervenciones fue la de la diputada Paulette Thomas, quien se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con la posibilidad de gobernar Venezuela o negociar con quienes actualmente ejercen el poder en ese país.

La diputada cuestionó cualquier intento de diálogo con figuras que —según expuso— representan la continuidad del régimen de Nicolás Maduro, al considerar que no se puede permitir la permanencia de quienes han sostenido esa estructura de poder.

Thomas sostuvo que el tema venezolano no debe ser ignorado y afirmó que, aunque el 3 de enero se produjo la salida de Nicolás Maduro del poder, la estructura del régimen permaneció intacta, manteniendo en funciones a los mismos actores señalados por persecuciones, detenciones y desapariciones de ciudadanos venezolanos.

"El régimen que ha gobernado durante los últimos 26 años sigue dirigiendo al país, sometiendo al pueblo venezolano bajo una estructura criminal que se niega a desaparecer", señaló Thomas.

Asimismo, destacó que los venezolanos expresaron su voluntad política en el proceso electoral del pasado 28 de julio, en el que —según indicó— manifestaron su respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente, acompañado por el liderazgo de María Corina Machado.

Otro de los diputados que se refirió al tema fue el diputado del PRD, Jairo Salazar, quien centró su intervención en cuestionar la figura del presidente estadounidense Trump y su postura frente a los gobiernos latinoamericanos, sin profundizar directamente en la situación interna de Venezuela.

Información de Meredith Serracín

También puede leer: