Más de 3 mil paquetes de droga incautados en dos operativos en puertos del Caribe y el Pacífico

Este domingo los estamentos de seguridad informaron sobre la incautación de 3,355 paquetes de presunta sustancia ilícita en dos operativos ejecutados en terminales portuarias del país, como parte de las acciones permanentes contra el narcotráfico internacional.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) confirmó el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, los cuales se encontraban ocultos dentro de un contenedor en tránsito por Panamá, ubicado en una terminal portuaria del Caribe, en la provincia de Colón. La detección se dio durante labores de verificación realizadas en el área portuaria, como parte de los controles establecidos para combatir el tráfico de drogas a través del istmo.

De manera paralela, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó con éxito la operación Meteoros en un puerto del Pacífico, donde se logró la incautación de 150 paquetes de presunta sustancia ilícita, igualmente ocultos dentro de un contenedor.

Según las investigaciones preliminares, el contenedor vinculado a este último caso tenía como procedencia Chile, realizó un transbordo en Panamá y tenía como destino final Australia, lo que confirma el uso del país como punto estratégico dentro de las rutas del narcotráfico internacional.

El hallazgo de ambos cargamentos fue posible gracias a labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, que permitieron a las autoridades detectar irregularidades durante el proceso de inspección y proceder conforme a los protocolos establecidos.

Tanto el Senan como la Policía Nacional reiteraron su compromiso de mantener los controles y operativos en las terminales portuarias del Caribe y el Pacífico, en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar actividades relacionadas con el narcotráfico, así como llevar ante la justicia a los responsables.

Las investigaciones continúan para determinar la procedencia exacta de la sustancia, la responsabilidad de personas o redes criminales involucradas y otros posibles vínculos con estructuras del crimen organizado transnacional.

