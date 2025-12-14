Defensor del Pueblo advierte que sin reformas estructurales, las brechas en derechos humanos persistirán

El defensor también reconoció que las desigualdades son más profundas en zonas rurales y comarcas.

La Defensoría del Pueblo presentó el pasado jueves su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, un documento que expone persistentes brechas en el acceso a derechos básicos como salud, agua potable y educación, así como altos niveles de violencia que afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Durante el programa Radar, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, explicó que el informe recoge un análisis integral del año 2025 y evidencia problemas estructurales que impactan distintos ámbitos de la vida social.

“Nosotros en este informe hemos hecho un análisis profundo de lo que ha sido el 2025, donde tenemos brechas importantes que impactan desde la niñez, en la familia, en la educación, en el acceso a la salud, del trabajo, pero sobre todo tenemos problemas de violencia que tenemos que trabajar, problemas de salud mental”, afirmó Leblanc.

El defensor reconoció que ha habido avances, pero insistió en que estos son insuficientes frente a la magnitud de los desafíos. “Creemos que se han dado pasos positivos, pero necesitamos todavía dar pasos más grandes, más rápidos, para que esta brecha, por lo menos, pensamos nosotros, en 10, 15 años, podamos superar”, sostuvo.

Agua, salud y educación: deudas persistentes

Leblanc subrayó que Panamá continúa enfrentando serias carencias en servicios básicos. “Claro que sí. Agua, salud, educación”, respondió al ser consultado sobre las brechas en necesidades fundamentales.

Sobre el derecho al agua, recordó que la Defensoría ha advertido desde años atrás sobre la contaminación de las fuentes hídricas. “No tenemos políticas a largo plazo de seguridad hídrica y manejo de nuestras cuencas, y eso lo tenemos que trabajar”, señaló, insistiendo en la necesidad de políticas de Estado sostenidas en el tiempo y no limitadas a periodos de gobierno.

En materia de salud, enfatizó la urgencia de integrar los sistemas existentes. “No podemos seguir trabajando de esa forma”, dijo al referirse a la separación entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, al tiempo que afirmó que “si queremos eficiencia en la compra de medicinas, de instrumentos y en la contratación de especialistas, debemos tener uno solo”.

Garantías fundamentales y manejo de crisis

El informe también analiza el respeto a las garantías fundamentales durante las protestas y crisis registradas a inicios de año. Leblanc recordó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó verificaciones en campo.

“Son temas que Panamá debe abocarse a para trabajar un poco más en el manejo de este tipo de crisis”, indicó, al tiempo que confirmó que varias investigaciones continúan abiertas y que existen oficios pendientes por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Violencia y discriminación contra niños y adolescentes

Por su parte, la directora de Unidades Especiales de la Defensoría, Anna Karina Salerno, expuso los hallazgos del informe especializado sobre niñez y adolescencia afrodescendiente, elaborado con apoyo de Unicef.

“Ese nivel de violencia en entornos seguros y en entornos dentro de su propia familia lo hemos destacado en el informe defensorial que presentamos de niñez y adolescencia”, explicó.

Salerno alertó que el 51 % de los niños afrodescendientes vive situaciones de violencia o represión en el hogar. “Eso trae consecuencias a futuro para el niño, para el desarrollo integral de sus habilidades como una persona adulta”, advirtió.

En el ámbito escolar, señaló que persisten prácticas discriminatorias. “Muchos niños nos dijeron y adolescentes que lamentablemente sus propios profesores tienden a darles esa sensación de discriminación por cómo se ven o cómo utilizan su cabello”, afirmó, pese a las normativas existentes.

También destacó problemas como el bullying y la falta de aplicación de los protocolos establecidos. “Es preocupante, porque si hay parámetros, las escuelas tienen parámetros que ya Meduca ha realizado, pero no se están aplicando”, dijo.

Pobreza, embarazo adolescente y abandono escolar

Salerno indicó que las brechas no se limitan a la niñez afrodescendiente y que también se repiten en áreas indígenas y comarcales. “Hemos detectado brechas constantes y es por lo menos el ausentismo escolar, el abandono escolar, el tema de las niñas o adolescentes embarazadas, las cuales tienden a salir del sistema”, explicó.

Según los datos citados, una parte significativa de estos niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza en zonas urbanas. “Muchas veces dejan de ir a la escuela por el servicio al agua, porque su servicio al agua no es permanente, muchas veces dejan de ir a la escuela porque no tienen luz permanente y no pueden hacer las tareas”, relató.

Educación y brechas territoriales

Leblanc advirtió que la educación ha sido severamente afectada en los últimos años. “490 días de clases se perdieron y no regresan”, afirmó, señalando que los estudiantes acumulan casi dos años menos de formación entre la pandemia y las crisis recientes.

El defensor también reconoció que las desigualdades son más profundas en zonas rurales y comarcas. “Claro que sí, y nosotros hemos detectado que esta es nuestra piedra angular”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre la existencia de una educación desigual incluso dentro del sistema oficial.

Un llamado a la corresponsabilidad

Ambos funcionarios coincidieron en que los informes de la Defensoría buscan servir como herramientas para la toma de decisiones públicas. “Somos la voz de la conciencia del ciudadano que no tiene esa posibilidad de levantar la voz”, expresó Leblanc.

Salerno insistió en que la defensa de los derechos humanos no es solo responsabilidad del Estado. “Este tema, el tema de los derechos, es una corresponsabilidad de todos”, afirmó.

En su cierre, Leblanc hizo un llamado a continuar el trabajo conjunto. “Tenemos que seguir trabajando en mayor calidad de vida, en mayor salud, mayor educación, trabajo, transporte, sin discriminación, trabajar por las personas mayores, por las personas afro, por las personas con discapacidad, dejar las etiquetas a un lado”.

